حياة كريمة تكشف تفاصيل تنظيم احتفالية لتجهيز 100 عروسة تحت شعار "يدوم الفرح"

كشف محمد سامي، منسق حياة كريمة بالدقهلية، تفاصيل تنظيم احتفالية لتجهيز 100 عروسة، وتسليمهم أجهزة الفرح تحت شعار "يدوم الفرح".

مبادرة حياة كريمة بدأت في تنظيم الاحتفالية منذ 3 أيام

وقال "سامي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة اليوم"، مساء الإثنين، أن مبادرة حياة كريمة بدأت في تنظيم الاحتفالية منذ 3 أيام بعد اختيار الفتيات المستحقة، معقبًا: "كان نفسنا نجهز بـدل الـ100 فتاة 1000، ولكن هذه البداية".

مبادرة "حياة كريمة" قامت بتنظيم دورات ما قبل الزواج للفتيات

ولفت إلى أن المبادرة قامت بتنظيم دورات ما قبل الزواج للفتيات بالتعاون مع التضامن والأزهر الشريف، مشيرًا إلى أن الفتيات لم تكن تعلم بتسليمهم الأجهزة، معقبًا: "الموضوع كان مفاجأة".