نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية.. استعلم الأن برقم الجلوس

اعتمد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، اليوم الأحد، نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام ‏الدراسى 2021/2022‏‎.‎

نسبة النجاح للشهادة الإعدادية الأزهرية

وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 91.75%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم ‏‏32900 طالب وطالبة، فى حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 84.47%، من إجمالي عدد ‏المتقدمين للامتحان وعددهم 41935 طالبًا وطالبة‎.‎

نسبة النجاح للشهادة الابتدائية الأزهرية

وبلغت ‏نسبة النجاح للفتيات في الشهادة الابتدائية 93.89%، ‏وعددهن 11975 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين 90.56%، وعددهم 20922 طالبًا، بينما بلغت نسبة النجاح للفتيات في الشهادة الإعدادية 88.22%، وعددهن 15301 طالبة، في حين ‏بلغت نسبة البنين ‏‏82.35%، وعددهم 26632 طالبًا‎.‎

الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية

ووجه وكيل الأزهر بنشر نتيجة الدور الثانى للشهادتين الابتدائية والإعدادية على بوابة الأزهر الإلكترونية، تيسيرا على الطلاب، متمنيا النجاح لجميع الطلاب، كما طالب الطلاب ببذل المزيد من الجهد والمذاكرة، والمداومة على التفوق والنجاح.

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رابط نتيجة الدور الثاني للشهادة الابتدائية الأزهرية



رابط نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية الأزهرية

