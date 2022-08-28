مشاهدة مباراة طرابزون وغلطة سراي بث مباشر 28/8/2022 يلا شوت الجديد بالدوري التركي

يلا شوت الجديد طرابزون مباشر مشاهدة مباراة طرابزون وغلطة سراي اليوم يستضيف فريق طرابزون سبور التركي المحترف ضمن صفوفه محمود تريزيجيه نظيره جالاتا سراي في أقوى لقاءات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري التركي الممتاز حيث يرغب الفرعون المصري في حجز مكان أساسي في تشكيل الفريق لقيادته نحو البطولات ويبدو أنه سيكون المرشح الأول للعب في هذا اليوم بعد جلوسه على دكة بدلاء طرابزون في مباراة كوبنهاجن الدنماركي في الدور التمهيدي من دوري أبطال أوروبا وفشل خلالها الفريق في تحقيق الفوز والتأهل إلى دور المجموعات من البطولة التي وصل فيها محمد صلاح نجم ليفربول إلى نهائي النسخة الماضية أمام ريال مدريد الإسباني لكنه خسر اللقاء بهدف نظيف وفقد فرصة المنافسة على الفوز باللقب وقتها.





موعد مباراة طرابزون وجالاتا سراي





تنطلق هذه المواجهة في الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت مصر ما يوافق الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت السعودية وتقام في ملعب نادي طرابزون المحترف به تريزيجيه.





تشكيل طرابزون المتوقع ضد غلطة سراي





في حراسة المرمى: أوجوركان.

في خط الدفاع: لارسين ودنسفيل وبارترا وإرين.

في خط الوسط: سيوبيس ودوروخان وعبد القادر عمر.

خط الهجوم: برادهي وديجانيني وتريزيجيه





مشاهدة مباراة طرابزون وغلطة سراي





رابط مشاهدة مباراة طرابزون وغلطة سراي مباشر ونجح نادي طرابزون في الوصول إلى المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري التركي بعدما حصد 6 نقاط كان من بينهام الفوز على هاتاي سبور بهدف نظيف لكنه في الجولة الماضية تعرض لخسارة ثقيلة أمام أنطاليا سبور بنتيجة 5-2 وهو ما يجعل المدرب عبد الله أقسى يرفع شعار لا بديل عن الفوز في هذه المواجهة من أجل مصالحة جماهير فريقه الغاضبة للخروج من دوري أبطال أوروبا والخسارة المريرة الماضية في الدوري التركي.





مشاهدة مباراة طرابزون وجالاتا سراي





يلا شوت الجديد بث مباشر طرابزون اليوم أما جالاتا سراي فإنه في المركز الثامن برصيد 6 نقاط بعد الفوز على عمراني سبور بهدف نظيف في الجولة الماضية ولذلك فإن الفريق سيخوض هذا اللقاء من أجل تحقيق 3 نقاط في ملعب طرابزون خاصة أنه يضم ريان بابل وبافتيمبي جوميز المنتقل إليه من نادي الهلال السعودي مما يؤكد أننا أمام موقعة من نوع خاص في البريميير ليج.





بث مباشر طرابزون وغلطة سراي