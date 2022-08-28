بث مباشر باريس اليوم.. مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وموناكو مباشر يلا شوت 28/8/2022 بالدوري
بث مباشر باريس سان جيرمان اليوم يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وموناكو اون لاين موقعة نارية في مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو اليوم التي تجمع بين الفريقين في الأسبوع الرابع من الدوري الفرنسي الممتاز بطموحات الفوز لدى كل فريق خاصة أن كريستوف جالتيير المدير الفني للفريق الباريسي يطمع في تعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري الفرنسي في ظل النتائج المبهرة التي يقوم بها الفريق في هذه الفترة وإن كان يواجه في هذه الليلة موناكو بقيادة نجمه مينامينو الذي لعب لنادي ليفربول الإنجليزي رفقة محمد صلاح في الفترة الماضية قبل أن يحط الرحال في المدينة الفرنسية ولذلك فإنه سيكون أهم صناع اللعب في الهجمات المرتدة لدى فيليب كليمنت مدرب الفريق الذي سيقاتل من أجل تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل على رفاق ليونيل ميسي ونيمار ومبابي في هذه الليلة.
موعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو
تنطلق هذه المواجهة في الساعة التاسعة إلا ربع مساء حسب توقيت القاهرة ما يكون في الساعة العاشرة إلا ربع مساء حسب توقيت مكة المكرمة وستكون متاحة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1.
تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع ضد موناكو
في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما
في خط الدفاع: بريسنيل كيمبيمبي – ماركينيوس – الإسباني سيرجيو راموس.
في خط الوسط: الظهير الأيسر نونو مينديش – ماركو فيراتي – ريناتو سانشيز – الظهير الأيمن أشرف حكيمي.
في الهجوم: ليونيل ميسي نجم الأرجنتين – نيمار – كيليان مبابي.
تشكيل موناكو المتوقع ضد باريس سان جيرمان
في حراسة المرمى: نوبل.
في خط الدفاع: فاندرسون وماريبان وديزاسي وجاكوبس.
في خط الوسط: مينامينو وفوفانا وماتازو.
في خط الهجوم: جولوفين وفولاند ووسام بن يدر.
مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وموناكو
رابط مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وموناكو لايف باريس سان جيرمان جمع 9 نقاط في المركز الأول وكانت الأهداف الغزيرة سمته التي ظهر بها في المباريات الثلاث الأولى بدليل الفوز بخماسية على مونبييليه وبسباعية على ليل لذلك يبحث عن النقطة الثانية عشرة في لا ليجا بشكل مبكر أمام طموحات موناكو صاحب المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط والذي خسر برباعية من لانس مقابل هدف في الأسبوع الماضي لكنه من الأندية الكبيرة التي لا تتأثر بهذه الهزائم بشكل سريع.
بث مباشر باريس سان جيرمان وموناكو