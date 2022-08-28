مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وموناكو بث مباشر باريس يلا شوت الجديد 28-8-2022 بالدوري

يلا شوت الجديد باريس سان جيرمان بث مباشر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وموناكو اليوم قمة ساخنة في الكرة الفرنسية من خلال مباراة باريس سان جيرمان وموناكو اليوم على ملعب حديقة الأمراء ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي الممتاز حيث ستنطلق في الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة ما يوافق الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة في موقعة قوية بين فريقين كبيرين يقودهما مدربين أكبر هما كريستوف جالتيير في باريس سان جيرمان وفيليب كليمنت رغم تباين الظروف بين كل منهما بعد الصرف والإنفاق ببذخ الذي قام مالكه ناصر الخليفي بصرف ملايين الجنيهات من أجل الفوز بالبطولات وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا التي عاندته في أكثر من مرة حتى الآن إما بالخروج من نصف النهائي أو خسارة النهائي ولذلك فإنه يخطط للاعتماد على النجوم الكبار في مواجهة هذه الأحلام للفوز بذات الأذنين.





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يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وموناكو بث مباشر باريس سان جيرمان ضد موناكو يدخل هذا اللقاء وهو يحتل المركز برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات على التوالي كان آخرها الفوز 5-2 على مونبلييه ثم الانتصار الكبيرة 7-1 على ليل ليرد الصفعة للفريق الذي كان قد خطف منه لقب الدوري الفرنسي في الموسم الماضي لذلك يريد جالتيير السير على هذه المكاسب بالأهداف الغزيرة حتى يوجه رسالة للجميع أنه قادم من أجل مزيد من حصد النقاط للوصول إلى 12 نقطة على التوالي.





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كورة لايف مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وموناكو مباشر تشكيل باريس سان جيرمان ضد موناكو سيعتمد على ليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي من أجل تحقيق الفوز الكبير الذي يريده طمعا في خطف مزيد من الانتصارات والأهداف في ظل كتيبة النجوم التي يمتلكها الفريق مقارنة بنادي موناكو الذي يتسلح بالروح العالية في ملعب بارك دي فرانس أو حديقة الأمراء.





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يلا كورة ستار مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وموناكو لايف أما نادي موناكو فهو في المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط بعد الخسارة برباعية من لانس مقابل هدف لذلك يحاول تضميد جراحه بشكل سريع مع كليمنت من أجل تحقيق استفاقة سريعة لذلك سيلعب بتشكيل دفاعي بحت مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة في وجود الثنائي وسام بن يدر ويوسف فوفانا في خط الهجوم وهو الثنائي الخطير لديه في الفترة الأخيرة لذلك يبحث عن النقطة السابعة اليوم من أجل مزيد من التقدم في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.





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