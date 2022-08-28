أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 28-8-2022

استقرت أسعار الذهب فى مصر، اليوم بعد أن سجلت ارتفاعًا خلال تعاملات الأسبوع الماضى، على الرغم من تراجع السعر العالمي للذهب والذى هبط إلى 1755 دولارًا.



وجاءت أسعار الذهب فى مصر كالآتي:

سعر الذهب عيار 21: 1082 جنيها.

سعر الذهب عيار 18: 927 جنيها.

سعر الذهب عيار 24: 1236 جنيها.

سعر الجنيه الذهب: 8656 جنيها.

أسعار الذهب فى مصر



وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 و150 جنيها، فيما تقدر قيمة المصنعية على الجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.



سعر الذهب العالمي



انخفض الذهب بأكثر من 1% يوم الجمعة بعد أن قال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول في خطابه في جاكسون هول إن الاقتصاد الأميركي سيحتاج إلى سياسة نقدية صارمة "لبعض الوقت" قبل أن يصبح التضخم تحت السيطرة.

وقال باول إن هذا قد يعني تباطؤ النمو وسوق عمل أضعف و"بعض الألم" للأسر والشركات، لكنه لم يلمح إلى ما قد يفعله بنك الاحتياطي الفدرالي في اجتماع السياسة القادم في سبتمبر.

وتراجع الذهب الفوري بنسبة 1.25% إلى 1736.49 دولارًا للأونصة، لتسجل تراجع للأسبوع الثاني على التوالي، كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.26% إلى 1749 دولارًا.

يعتبر الذهب تحوطًا ضد المخاطر الاقتصادية، لكن ارتفاع أسعار الفائدة أثر على جاذبية الأصول غير ذات العوائد.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين لفترة وجيزة إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2007 قبل أن تستقر بالقرب من أعلى مستوياتها في شهرين، بينما انتعش الدولار من انخفاض أولي.

وقفزت أقساط الذهب المادية في الصين هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر الماضي، بينما تراجع الطلب في الهند.

انخفضت الفضة الفورية بنسبة 2.22% إلى 18.852 دولارًا للأونصة، وهبط البلاتين 2.06% إلى 862.8415 دولارًا، ونزل البلاديوم 1.72% إلى 2110.0762 دولارًا.

أسعار الدولار

شهدت أسعارالدولار في ختام تعاملات اليوم، استقرارا مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، وتداولت البنوك أسعار صرف الدولار ما بين "19.12 - 19.19" جنيه للشراء و"19.20 - 19.22" جنيه للبيع. وسجل الدولار أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.12 جنيه، وأعلى مستوى للبيع في البنك المصري الخليجي والعربي الإفريقي ليصبح 19.22 جنيه، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية.

وفي أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي ومصر" سجل سعر صرف الدولار 19.14 جنيه للشراء و19.20 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل الدولار 19.12 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع.. وفي البنوك الخاصة سجل سعر الصرف في البنك التجاري الدولي 19.16 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي سجل 19.12 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل 19.19 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع. وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعار الدولار أمام الجنيه المصري 19.14 جنيه للشراء و19.21 جنيه للبيع.