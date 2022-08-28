ألمانيا تعلن ملء خزانات الغاز بأسرع من المخطط ‏

قال وزير الاقتصاد الألماني "روبرت هابك" إن ملء خزانات الغاز الطبيعي يتم بوتيرة أسرع من المخطط، وهو ما يعزز الأمل لدى أكبر اقتصاد في أوروبا لتجنب أزمة نقص حادة في الغاز خلال فصل الشتاء.

وأضاف "هابك" أن الحكومة كانت تستهدف ملء 85% من مخزونات الغاز بحلول أكتوبر تشرين الأول، لكن بالوتيرة الحالية، سوف يتم بلوغ هذا الهدف مع بداية سبتمبر أيلول القادم.

هذا، وتعد ألمانيا في المرحلة الثانية من خطة الطوارئ ثلاثية المراحل والتي تم صياغتها من أجل معالجة النقص في إمدادات الغاز الطبيعي المتدفقة من روسيا.

وذكرت مجلة "دير شبيغل" أن 9.5% فقط من استهلاك الغاز بألمانيا خلال أغسطس آب الجاري جاء من روسيا، مقارنة باعتماد ألمانيا على روسيا في الحصول على احتياجاتها من الغاز بنسبة 55% خلال العام الماضي.