ألمانيا تعلن ملء خزانات الغاز بأسرع من المخطط ‏

الاقتصاد
خزانات الغاز
خزانات الغاز

قال وزير الاقتصاد الألماني "روبرت هابك" إن ملء خزانات الغاز الطبيعي يتم بوتيرة أسرع من المخطط، وهو ما يعزز الأمل لدى أكبر اقتصاد في أوروبا لتجنب أزمة نقص حادة في الغاز خلال فصل الشتاء.

وأضاف "هابك" أن الحكومة كانت تستهدف ملء 85% من مخزونات الغاز بحلول أكتوبر تشرين الأول، لكن بالوتيرة الحالية، سوف يتم بلوغ هذا الهدف مع بداية سبتمبر أيلول القادم.

هذا، وتعد ألمانيا في المرحلة الثانية من خطة الطوارئ ثلاثية المراحل والتي تم صياغتها من أجل معالجة النقص في إمدادات الغاز الطبيعي المتدفقة من روسيا.

وذكرت مجلة "دير شبيغل" أن 9.5% فقط من استهلاك الغاز بألمانيا خلال أغسطس آب الجاري جاء من روسيا، مقارنة باعتماد ألمانيا على روسيا في الحصول على احتياجاتها من الغاز بنسبة 55% خلال العام الماضي.

الأكثر قراءة

بث مباشر باريس اليوم.. مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وموناكو مباشر يلا شوت 28/8/2022 بالدوري

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وموناكو بث مباشر باريس يلا شوت الجديد 28-8-2022 بالدوري

بث مباشر برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد اليوم يلا شوت الجديد برشلونه بالدوري

بث مباشر ريال مدريد اليوم | مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول LIVE يلا شوت الريال بالدوري

عاجل.. التموين تكشف أسعار السلع التموينية بالزيادة الجديدة

مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر برشلونة اليوم 28/8/2022 يلا شوت بالدوري

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق رسمي مع المدرب الجديد "خليفة سواريش"

عاجل | الجمع بين الأسلحة النارية والبيضاء.. مصدر يكشف تفاصيل مثيرة بـ "مذبحة حدائق القبة"