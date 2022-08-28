بث مباشر ريال مدريد اليوم | مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول LIVE يلا شوت الريال بالدوري

بث مباشر ريال مدريد يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول اون لاين التحدي الثالث على التوالي في مباراة ريال مدريد وإسبانيول الليلة ضمن منافسات الأسبوع الثالث من الدوري الإسباني عندما تنطلق في الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت مصر الموافق الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية حيث تتجه الأنظار إليها لمعرفة مدى قدرات النادي الملكي في الموسم الجديد مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي كان بمثابة طوق الإنقاذ للريال بعد تولي المهمة خلفا لزين الدين زيدان في 2021 حيث استطاع خطف لقب الدوري الإسباني ثم التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا من العمالقة في أوروبا حيث أطاح بباريس سان جيرمان الفرنسي ثم تشيلسي الإنجليزي ثم مانشستر سيتي الإنجليزي قبل أن يفوز على ليفربول الإنجليزي بهدف نظيف ورغم أن معدل الأعمار لا يزال كبيرا في النادي الملكي فإن أنشيلوتي لا يهتم بذلك حيث يميل باستمرار إلى الاعتماد على أصحاب الخبرة مع الدفاع بعدد محدود أو قليل من اللاعبين الشباب لتحقيق أهدافه في المباريات الكبرى.





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يلا شوت الجديد الريال مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول مباشر وينتظر أن يضم تشكيل ريال مدريد ضد إسبانيول نجمه تشواميني في وسط الملعب لتعويض رحيل النجم البرازيلي كاسيميرو إلى نادي مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي كما سيلعب إلى جواره الثنائي لوكا مودريتش وتوني كروس فيما يقود خط الهجوم فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما لمواصلة البحث عن الفوز الثالث على التوالي بعد جمع الريال 6 نقاط من مباراتين على التوالي.





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يلا شوت ريال مدريد مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول مباشر فاز نادي ريال مدريد على ألميريا 2-1 في الأسبوع الأول ثم فاز على سيلتا فيجو بنتيجة 4-1 في الأسبوع الثاني لذلك يبحث عن الفوز الثالث على التوالي من أجل مواصلة مطاردة فريق فياريال على المركز الأول الذي يحتله في الوقت الحالي بفارق الأهداف فقط عن كتيبة الملكي مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي أثبت أنه داهية في مدرسة السهل الممتنع في التدريب.





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رابط كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول مباشر ووصل نادي إسبانيول إلى المركز الخامس عشر بنقطة وحيدة بعد تعادله مع سيلتا فيجو بهدفين لكل فريق لكنه سقط أمام رايو فاليكانو بهدفين في الجولة الثانية لذلك سيقاتل من أجل الفوز في هذه الليلة متسلحا في ذلك بأرضه وجماهيره وعقدته التاريخية أمام ريال مدريد.





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