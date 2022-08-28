مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر الريال يلا شوت الجديد 28/8/2022 بالدوري الإسباني

يلا شوت الجديد ريال مدريد بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول اليوم يخشى نادي ريال مدريد ضد إسبانيول مفاجآت المنافس في ملعب باور ضمن لقاءات المرحلة رقم 3 من الدوري الإسباني الممتاز رغم أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الملكي يبحث عن الفوز فقط أمام خصم يصعب ترويضه على ملعبه دائما ولذلك طلب من لاعبيه التركيز الشديد أمام المرمى من أجل تسجيل هدف مبكر خاصة بعد رحيل كاسيميرو نجم خط الوسط إلى نادي مانشستر يونايتد لتحقيق حلمه في اللعب بالدوري الإنجليزي الممتاز رغم أنه حقق الألقاب مع النادي الملكي على مستوى الفوز بالليجا ودوري أبطال أوروبا لكن كما قال أنشيلوتي فإنه أراد خوض تحد جديد لذلك سنرى ماذا يمكن أن يفعل ريال مدريد دون كاسيميرو في هذه الليلة خاصة أنه في حاجة شديدة للوصول إلى النقطة التاسعة من أجل انتزاع المركز الأول بأي طريقة لتوجيه رسالة إلى برشلونة أنه سيحتفظ بلقبه المفضل من جديد.





موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول





تقام هذه المواجهة اليوم بتاريخ 28 من شهر أغسطس الحالي مع دقات الساعة العاشرة مساء حسب توقيت القاهرة ما يوازي الساعة الحادية عشرة مساء توقيت مكة المكرمة وسيتم نقلها من خلال قناة بي إن سبورتس إتش دي 2.





تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد إسبانيول





في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

في خط الدفاع: فيرلان ميندي - دافيد ألابا - أنطونيو روديجير - لوكاس فاسكيز.

في خط الوسط: لوكا مودريتش - توني كروس - تشاوميني.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - فالفيردي.





مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول





رابط يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول اون لاين يحتل نادي ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف فقط عن فياريال المتصدر بعد أن حققت كتيبة كارلو أنشيلوتي فوزين على التوالي بواقع هدفين لهدف على ألميريا في الجولة الأولى ورباعية مقابل هدف على سيلتا فيجو في الجولة الثانية من الليجا.





مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم





يلا شوت الجديد ريال مدريد مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول مباشر أما نادي إسبانيول فإنه في المركز الخامس عشر بنقطة وحيدة بواقع التعادل 2-2 مع سيلتا فيجو ثم الخسارة بهدفين نظيفين من رايو فاليكانو في الجولة الثانية ولذلك يتسلح بأرضه وجماهيره من أجل تحقيق الفوز الأول في الدوري الإسباني.





بث مباشر مباراة ريال مدريد وإسبانيول