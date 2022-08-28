الصين تعلن انحسار أزمة الطاقة في إقليم سيشوان ‏

الاقتصاد
علم الصين
علم الصين


أعلنت مؤسسة الكهرباء الحكومية الصينية أن أزمة الطاقة الناتجة عن الجفاف في إقليم سيشوان جنوب غربي البلاد بدأت في الانحسار بفضل انخفاض درجات الحرارة.

وأضافت أن السلطات عملت على إعادة التيار الكهربي إلى المؤسسات الصناعية والتجارية في الإقليم الذي يعد أكبر منتج للطاقة الكهرومائية في الصين.

وسوف تعود الكهرباء بشكل تدريجي لكبار العملاء في قطاع الصناعة، لكن سيتم استثناء الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

تجدر الإشارة إلى أن الجفاف استمر لفترة طويلة في منطقة حوض نهر يانغتسي مما تسبب في إعادة إمدادات الكهرباء، كما أن ارتفاع درجات الحرارة تسبب في زيادة استهلاك مكيفات الهواء، وبالتالي، المزيد من التفاقم في أزمة الطاقة.

وينتج إقليم سيشوان 30% من الطاقة الكهربائية في الصين، لكن بسبب انحسار هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة على مدار أسابيع، يتلقى الإقليم الكهرباء من أقاليم أخرى.

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