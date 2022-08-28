روسيا تحرق غاز طبيعي بـ10 ملايين دولار يوميًا



أعلنت شركة Rystad Energy أن روسيا تهدر كميات هائلة من الغاز الطبيعي في الوقت الذي تقطع فيه إمداداتها إلى أوروبا.

ووفقًا لمحللي شركة الطاقة النرويجية، فإن الأقمار الصناعية التقطت صور توهج كبيرة منبعثة من محطة الضغط Portovaya ما يشير لحرق كميات كبيرة من الغاز.

وتقع المنشأة بالقرب من الحدود مع فنلندا وهي جزء من الشبكة التي تغذي خط نورد ستريم 1 المسؤول عن توريد الغاز إلى ألمانيا.

وكان قد تم خفض التدفقات عبر الخط إلى مستويات 20% فقط من السعة.

وأوضحت Rystad Energy أنه من الصعب تحديد حجم مستويات الحريق لكن يُعتنقد أنها عند مستويات 4.34 مليون قدم مكعب يوميًا أو ما يعادل 1.6 مليار متر مكعب على أساس سنوي، أو ما قيمته 10 ملايين دولار يوميًا من الغاز.

ويتزامن مع الإجراءات الروسية تعهدات من جانب الدول الأوروبية بتشديد إمدادات الطاقة من روسيا بسبب حربها مع أوكرانيا.

ودخل قرار حظر الاتحاد الأوروبي استيراد الفحم من روسيا حيز التنفيذ في وقت سابق من الشهر الجاري.

كما تشهد القارة العجوز زيادة قياسية في أسعار الكهرباء وارتفاع حاد لسعر الغاز الطبيعي وسط مخاوف من حدوث أزمة طاقة في فصل الشتاء.