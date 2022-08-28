إطلاق مشروع "الشهادات المهنية في التدريس" لتطوير 2000 معلما مصريا

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الدكتور محمد ايمن
الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

تشهد القاهرة يوم الثلاثاء المقبل، انطلاق مشروع "الشهادات المهنية في التدريس" في جمهورية مصر العربية، وذلك بحضور الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الاسلامي للتربية والعلوم الثقافية (الايسيسكو)، وعبد الله صالح كامل: رئيس مجلس امناء مؤسسة صالح بن كامل الانسانية.

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ومن المقرر توقيع مذكرة تفاهم لدعم المشروع بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ومؤسسة صالح كامل الإنسانية، حيث يستفيد من المشروع على مدار ثلاث سنوات نحو 2000 معلم ومعلمة مصرية.

 

ما هي منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة؟

 


منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة أو الإيسيسكو هي منظمة متخصصة تعمل في إطار منظمة التعاون الإسلامي، تعنى بميادين التربية والعلوم والثقافة والاتصال في البلدان الإسلامية، لتدعم وتقوي الروابط بين الدول الأعضاء، ومقرها الرباط، والمدير العام للمنظمة هو الدكتور سالم بن محمد المالك.

 

الدول الأعضاء فى منظمة الايسيسكو



أما عن الدول الأعضاء فى منظمة الايسيسكو، فينصّ ميثاق منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة على أن كلَّ دولة عضو فى منظمة التعاون الإسلامى، تصبح عضوًا فى الإيسيسكو بعد توقيعها رسميًا على الميثاق، وبعد استكمال الإجراءات القانونية والتشريعية لقرار الانضمام وإشعار الإدارة العامة للإيسيسكو بذلك خطيًا، ولا يحق لأى دولة غير عضو أو غير مراقب فى منظمة المؤتمر الإسلامى، أن تكون عضوًا بالإيسيسكو. وقد بلغ عدد الدول الأعضاء في المنظمة الإسلامية حتى الآن أربع وخمسون (54) دولة، من مجموع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي البالغ عددها 57 



أهداف منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الايسيسكو"

 


تهدف منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الايسيسكو" إلى تقوية التعاون وتشجيعه وتعميقه بين الدول الأعضاء في مجالات التربية والعلوم والثقافة والاتصال، والنهوض بهذه المجالات وتطويرها، في إطار المرجعية الحضارية للعالم الإسلامي، وفي ضوء القيم والمثل الإنسانية الإسلامية.

تدعيم التفاهم بين الشعوب في الدول الأعضاء وخارجها والمساهمة في إقرار السلم والأمن في العالم بشتى الوسائل ولا سيما عن طريق التربية والعلوم والثقافة والاتصال.

التعريف بالصورة الصحيحة للإسلام والثقافة الإسلامية وتشجيع الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان والعمل على نشر قيم ثقافة العدل والسلام ومبادئ الحرية وحقوق الإنسان، وفقًا للمنظور الحضاري الإسلامي
 

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تشجيع التفاعل الثقافي ودعم مظاهر تنوعه في الدول الأعضاء، مع الحفاظ على الهوية الثقافية وحماية الاستقلال الفكري.

تدعيم التكامل والتنسيق بين المؤسسات المتخصصة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في مجالات التربية والعلوم والثقافة والاتصال وبين الدول الأعضاء في الإيسيسكو، وتعزيز التعاون والشراكة مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المماثلة وذات الاهتمام المشترك، داخل الدول الأعضاء وخارجها

الاهتمام بالثقافة الإسلامية وإبراز خصائصها والتعريف بمعالمها في الدراسات الفكرية والبحوث العلمية والمناهج التربوية

العمل على التكامل والترابط بين المنظومات التربوية في الدول الأعضاء.

دعم جهود المؤسسات التربوية والعلمية والثقافية للمسلمين في الدول غير الأعضاء في الإيسيسكو.

 

الشهادات المهنية في التدريس أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو عبدالله صالح كامل

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