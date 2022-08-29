بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة "التجارب النووية".. آخر تطورات مجابهة الأسلحة النووية

يهدف اليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية، إلى تحفيز الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية، شبكات الشباب ووسائل الإعلام ضد التجارب النووية. يسلط اليوم الضوء على أهمية حظر التجارب النووية كخطوة قيمة نحو تحقيق عالم أكثر أمانًا.

ويتم الاحتفال بهذا اليوم، في التاسع والعشرين من أغسطس.لكن تم تأسيسه في الثاني من ديسمبر 2009 في الدورة الرابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 64/35 والذي اعتمد بالإجماع.

يدعو القرار بشكل خاص إلى زيادة الوعي "طبآثار تفجيرات تجارب الأسلحة النووية أو أي تفجيرات نووية أخرى والحاجة إلى وقفها كإحدى وسائل تحقيق هدف عالم خالٍ من الأسلحة النووية". بدأت كازاخستان القرار مع العديد من مقدمي مشروع القرار والاحتفال به لإحياء ذكرى إغلاق موقع سيميبالاتينسك للتجارب النووية في 29 أغسطس 1991. عقب إنشاء اليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية التزمت جميع دول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مايو 2010 "بتحقيق السلام والأمن في عالم خالٍ من الأسلحة النووية"

تحتفل الدول القومية وهي لعبة محاكاة الحكومة باليوم العالمي ضد التجارب النووية بطريقة مفاجئة في 29 أغسطس من كل عام حيث يتم منح الدول على استخدام الأسلحة النووية ضد بعضها البعض مما يؤدي إلى حرب نووية متعددة الأوجه وعنيفة. بدأ هذا التقليد بعد الظهور الأول للألعاب المصغرة على الموقع ليوم كذبة أبريل عام 2017 لجعل هذا الحدث منتظما.

وتواصل اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والدول الـ 170 التي صدقت عليها بقوة الضغط من أجل بدء نفاذ المعاهدة. يوفر نظام المراقبة الدولي التابع لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، الذي يضم بالفعل ما يقرب من 90 في المائة من الدول، الثقة في أنه لن يفلت أي انفجار نووي من الكشف.

الإزالة الكاملة للأسلحة النووية

ومع ذلك، لا شيء يمكن أن يلعب دورًا حاسمًا في تجنب حرب نووية أو تهديد إرهابي نووي مثل الإزالة الكاملة للأسلحة النووية. إن وضع حد لا رجعة فيه للتفجيرات النووية سيمنع زيادة تطوير الأسلحة النووية.

منذ الإعلان عن اليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية لأول مرة، كان هناك عدد من التطورات والمناقشات والمبادرات الهامة ذات الصلة بأهدافه وغاياته، فضلًا عن المؤتمرات التي عُقدت لتوضيح هذه التطورات والنهوض بها.

التطورات

آخرها في عام 2022، في التاسع من يونيو: تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) قرارًا، بأغلبية 30 صوتًا لصالحه، وعارضه اثنان وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت، دعا إيران إلى توضيح وحل قضايا الضمانات المعلقة. و21-23 يوليو عقد الاجتماع الأول للدول الأطراف في معاهدة حظر الأسلحة النووية في فيينا.

1-26 من أغسطس: عقد المؤتمر الاستعراضي العاشر للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.