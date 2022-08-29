"حصاد التوك شو".. تحذير من ظهور طفرات جديدة لكورونا وتفاصيل أسعار البيض في منافذ التموين

شهدت مصر على مدار 24 ساعة، العديد من القضايا الهامة، التي ركزت عليها برامج التوك شو، والقنوات الفضائية، من بينها، ظهور طفرات جديدة لكورونا بمجرد انتهاء فصل الصيف، والتعرف على سعر كرتونة البيض في منافذ التموين، فضلا عن 70 طن من البن تستوردها مصر.

طفرات جديدة لكورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية، من احتمالية ظهور طفرات جديدة لكورونا قد تظهر بمجرد انتهاء فصل الصيف بأسابيع قليلة، وفقًا لفضائية "إكسترا نيوز".

دعت المنظمة الحكومات إلى تعزيز أنشطة المراقبة لرصد الطفرات وتحديد مواصفاتها الوراثية وتجهيز المنظومات الصحية لمواجهة الارتفاع المحتمل في عدد الإصابات

هذا وقال الدكتور تیدرودس أدھانوم، مدیر عام منظمة الصحة العالمیة، في بیان جدید له، نواصل حث جمیع الدول الأعضاء على الالتزام بتطعیم 100 %من العاملین الصحیین و100 %من الأشخاص الذین تزید أعمارھم عن 60 ً عاما، مع الاستمرار فى استھداف 70 % بشكل عام، ھذه ھى أفضل طریقة لإنقاذ الأرواح وتحقیق انتعاش مستدام. ً

وقال في الوقت نفسھ، أدرك تماما أن العدید من الدول الأعضاء تعمل جاھدة لاستعادة العدید من الخدمات الصحیة الأساسیة، التى تعطلت بشدة بسبب الوباء، على وجھ الخصوص، تأثرت تغطیة التحصین بشدة، مما ترك 11 ٍ ملیون طفل غیر محصنین أو غیر محصنین بشكل كاف في المنطقة.

وأضاف أننا نشھد الآن تفشي الحصبة بشكل مقلق في العدید من الدول الأعضاء، إنني أحث جمیع الدول الأعضاء على إعطاء الأولویة للاستعادة السریعة لخدمات التحصین، باعتبارھا حجر الزاویة في جھود التعافي التي تبذلونھا، مضیفا أن ھذا ضروري لحمایة أطفال إفریقیا - مستقبل قارتنا - من مجموعة من الأمراض، بما في ذلك شلل الأطفال.

وأشار إلى أنه قبل عامین فقط، تم إعلان المنطقة خالیة من فیروس شلل الأطفال البري، ومع ذلك، في العام الماضي، أبلغت دولتان من الدول الأعضاء عن 6 حالات من شلل الأطفال البرى، وأبلغت 16 دولة عن أكثر من 500 حالة من شلل الأطفال المشتق من اللقاح - وھو تذكیر مقلق بأنه حتى یتم القضاء على ً شلل الأطفال في كل مكان، فإنه لا یزال یمثل تھدیدا في كل مكان.

سعر كرتونة البيض في منافذ التموين

قال عادل عبدالعزيز، العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة بوزارة التموين، إنه سيتم البدء في تنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية الاستثنائية التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بها اعتبارا من شهر سبتمبر.

وأشار عبدالعزيز، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة مصر الأولى، مساء الأحد، إلى أن عدد المستفيدين من الدعم الإضافي الذي وجه به الرئيس السيسي بشأن البطاقات التموينية يصل إلى 36 مليون مستفيد، فضلا على أنه تقرر زيادة السلع المضافة على البطاقة التموينية 5 سلع.

وأضاف عادل عبدالعزيز، العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة بوزارة التموين، أن أسعار السلع المضافة تقل عن مثيلتها بالأسواق من 25 إلى 30%، لافتا إلى أن احتياطي السلع الاستراتيجية للسلع كافي، وجودة السلع مرتفعة جدا، منوها بأن سعر كرتونة البيض في منافذ وزارتي التموين والزراعة بـ 58 جنيها.

مصر تستورد 70 طن قهوة سنويًا

قال حسن فوزي، رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية، إنه لن يكون هناك أزمة رغم وجود شح في البن بمصر بسبب العوامل المناخية التي أثرت على زراعة القهوة في البرازيل وأدت إلى تلف نسبة كبيرة من المحصول.

مصر تستورد 70 طن من البن

أضاف حسن فوزي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن مصر تستورد 70 ألف طن من البن على مدار العام وزاد سعر الطن 100% عن العام الماضي ووصل من 2000 دولار إلى 4000 آلاف دولار، لافتا إلى أن مخزون البن يتناقص في الوقت الحالي.

وبيّن رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية أنه توجد بضائع في الموانئ تغطي الاحتياجات لمدة شهرين، لكن ينبغي تسهيل إجراءات خروجها، لافتا إلى أن الكميات الموجودة في الموانئ تكفي لدورة كاملة.

أردف رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية أن سعر فنجان القهوة الشعبي ارتفاع من 5 جنيهات إلى 12 و15 و17 جنيها في بعض المناطق، لافتا إلى أن الشعب المصري لا يستطيع الاستغناء عن القهوة، ومنظومة البن يعمل بها أعداد كبيرة من المواطنين.

أكد حسن فوزي، أن القهوة تقضي على الاكتئاب وتغير المنظور إلى الأشياء وتزيد الإحساس بالسعادة وتعالج تسوس الأسنان، وتحمي من الشلل والرعاش وتعالج السكر، مشيرا إلى سر خلطة البن الجيدة تختلف من محل إلى آخر حسب إضافة الحبهان والمستكنة والقرنفل بكميات معينة.

استطرد رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية، أن "البن الجيد يجب عمله على نار هادئة للحصول على مذاق جميل، لافتا إلى أن البن المحروق هو الذي يكون أكثر مرارة من الغامق ويشربه كييف القهوة، أما الفاتح فده بتاع الناشئين".