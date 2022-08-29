الزراعة: نواجه التغيرات المناخية بتقاوي جديدة بإنتاجية أعلى للفدان

توك شو
الأرز الأبيض
الأرز الأبيض

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة قامت بإطلاق مجموعة من الإجراءات الاستباقية للتكيف مع التغيرات المناخية، منها استنباط أصناف جديدة من التقاوي التي تكون أعمارها أقصر في الأرض، وتعطي إنتاجيه عالية في الفدان، بخلاف مقاومة تلك الأصناف للآفات المختلفة والجديدة.

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية أنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن التحدي بالوزارة ومركز البحوث الزراعية دائما ما يكون منصبا على تسجيل الأصناف الجديدة التي يتم اعتمادها من قبل الجهات المعنية.

واستطرد: «عشان نسجل صنف جديد للأسواق بنعمل ليه اختبار تحدي مع أفضل الأصناف الموجودة حاليا من حيث الطعم وكمية الإنتاج ومقاومة الآفات وتحمل الظروف المختلفة، والدولة بتعمل وفق الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بدور كبير في إنتاج التقاوي وتوفيرها بأسعار مناسبة للفلاحين من خلال مديريات الزراعة على عموم الجمهورية».

وأوضح أن القيادة السياسية قامت من قبل بإنشاء صوبا زراعية محمية، وكان مشروعا كبيرا وعملاقا وبوابة للوزارة لتجميع الباحثين والمربين من أجل إكثار تلك الأصناف المصرية واعتمادها وإدخالها في منظومة إنتاج التقاوي بالصوب الزراعية، «الصوب فيها إجراءات كتيرة وقائية تحافظ على جودة عملية الإنتاج من الصوب والتقاوي».

وتابع: «أطلقنا المشروع القومي لتقاوي الخضار والفاكهة محليا، وشوفنا عدد من الأصناف كالطماطم والبطيخ والعديد من الخضراوات تم استنباطها بواقع أكثر من 15 صنف، بخلاف وجود مجموعة أخرى من المحاصيل الحقلية، والدولة حريصة على تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية».

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