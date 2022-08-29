شعبة الأرز: سعر الكيلو سيصل 12 جنيها.. وهناك زيادة 3 أضعاف الكمية

قال رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن أسعار محصول الأرز الجديد سيكون جيد، حيث بدأت أسعار الأرز في الانخفاض بداية من يوم 15 أغسطس الجاري، مستطردا: «بنطمن كل المستهلكين أنه في أول أسبوع في شهر 9 سيكون فيه انخفاض كويس في الأرز».

وأضاف «شحاته»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية أنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن وزير التموين سيقوم بوضع حد لأعلي سعر لكيلو الأرز، وسيصل لـ12 جنيه للشكارة، والمعبأ سيكون سعره الأعلى 15 جنيه للكجم.

واستطرد: «بنطمن كل المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، ووزارة التموين مستهدفه هذا العام الحصول على مليون ونص شعير، وده هيكون زيادة بما يقارب 3 أضعاف الكمية التي تستهلكها وزارة التموين لصالح البطاقات التموينية، والوزارة بتستهلك سنويا 600 ألف طن من الأرز على للبطاقات التموينية، وهيكون عندنا 900 ألف طن زيادة، والوزارة مستهدفه أن أي هزة تحصل في السوق هتتقدم الوزارة وتضخ الكميات التي يحتاجها السوق».

وأوضح أن الاستهلاك الخاص بالدولة المصرية سواء هيئة السلع التموينية أو السوق المحلي المصري في حدود 3.5 مليون طن، ما يعني وجود 750 ألف طن زائد عن حاجة المواطنين، «بنطمن كل المصريين، الأرز لن يكون هناك أزمة، وبناشد المواطنين عدم شراء السلع بأسعار غالية، والأرز المصري لم ينقطع إطلاقا من المحلات حتى تلك اللحظة».

وتابع: «فيه مخالفات بالنسبة للمزارعين المصريين ووصلنا إنتاج لزراعة الأرز السنة دي لـ7 مليون طن أرز شعير، وده خلي عندنا وفرة كبيرة جدا، وحاليا ننتج 5 طن في الفدان الواحد».