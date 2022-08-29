استشاري طرق: توسعة الطريق الدائري لإنشاء أتوبيس ترددي بالمنتصف

قال الدكتور عماد نبيل، استشاري الطرق والنقل، إن الطريق الدائري هو ذلك الطريق الذي يربط كافة مناطق وضواحي القاهرة الكبرى، ويشمل محافظات كالقاهرة والجيزة والقليوبية، مشيرا إلى أن الاتوبيس الترددي الجديد المزمع إنشاءه من قبل الدولة سيكون عبر حارة مرورية خاصة به، لذا فقد تم توسعه الطريق الدائري خلال الفترة الماضية لـ7 حارات.

نبيل: الأتوبيس الترددي غير مختلط بالازدحام المروري أعلى الطريق الدائري

وأضاف «نبيل»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية أنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه قد جرى استقطاع حارة في المنتصف من كل اتجاه من اجل إنشاء الأتوبيس الترددي الجديد، ويشابه الترام قديما، وسيكون له حارة مخصصه ولن يتقاطع مع وسائل النقل الأخرى، وغير مختلط بالازدحام المروري الطريق الدائري.

نبيل: الأتوبيس الترددي يستطيع نقل 180 راكب دفعه واحدة

واستطرد: «كل أتوبيس بيشيل نحو 180 راكب، يعني 16 ضعف الميكروباص، وبكده هنكون شيلنا 16 سيارة ميكروباص كل 3 دقائق وحطينا مكانه أتوبيس، والهدف هو تخفيف الازدحام المروري على الطريق الدائري، وذلك عبر استبدال عدد كبير من الوحدات بوحدة واحدة فقط، كما وأن الأتوبيس الجديد يقضي على الظواهر العشوائية التي يعتمدها سائقي الميكروباص كالوقوف العشوائي».

وأوضح أن الأتوبيس الترددي الجديد سيشمل 57 محطة أعلي الدائري، وفي هذا معالجة لما حدث في الماضي من قبل المواطنين بإنشاء سلالم خشبية للصعود أعلي الطريق الدائري واستخدام وسائل النقل العشوائية المختلفة العاملة على الدائرى، «هذا الكلام سيمنع تماما، وهيكون على الطريق السطحي بجوار الطريق الدائري».

وتابع: «الرئيس السيسي وجه بعمل 10 متر طريق سطحي بجوار الطريق الدائري من كل جانب لخدمة الحركة المحلية الداخلية المحيطة بالطريق الدائري، ودي اللي هيكون عليها الميكروباصات ووسائل النقل الأخرى اللي بتسبب الزحام والارتباك المروري أعلي الطريق الدائري».