مبعوث رئيس قمة المناخ: cop27 فرصة للمصريين لعرض حلولهم المبتكرة للحفاظ على البيئة

قالت الدكتورة أمنية العمراني، مبعوث رئيس قمة المناخ العالمي COP 27، إنه وبعد اختيارها في هذا المنصب من قبل وزارة الخارجية أكد لها السفير سامح شكري أنه على ثقة كبرى بإمكانيتها وقدرتها على الإبداع في منصبها الجديد، مشيره إلى أن مهمتها قائمه على نقل صوت الشباب في مصر وإفريقيا وكافة دول العالم، «الوعي بداية الاهتمام بقضية التغيرات المناخية وإيجاد حلولا لها».

وأضافت «العمراني»، خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية أنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن القمة تعتبر فرصة للمصريين لعرض حلولهم المبتكرة للحفاظ على البيئة وتنمية الثروات فيها، إلا أنه وقبيل إطلاق القمة المقبلة سيتم عقد مؤتمر خاص بالشباب الحاضرين على مدار 4 أيام.

واستطردت: «إفريقيا أكثر القارات المتضررة من التغيرات المناخية بالرغم من كونها الأقل في نسبة الإنبعاثات عن الدول الصناعية الكبرى، ونهدف لتواصل الشباب مع صناع القرار وتوصيل صوتهم في تلك القضية الهامة، إعصار في الولايات المتحدة الأمريكية كان بداية علاقتي بالتغيرات المناخية تغير المناخي يضر بالصحة النفسية، كما وأن هناك 7 مليون شخص حول العالم ماتوا بسب تلوث الهواء».

وأوضحت أن الشباب حاضري مؤتمر COP 27 سيحضروا بسبب حرصهم على مستقبلهم، كما أن هناك الكثير من الشباب المبدع في مصر قدم ابتكارات في مجال التغيرات المناخية وبأقل الإمكانيات، وسيكون هناك مؤتمرا أخرا للشباب قبل إطلاق قمة المناخ وستقام فعالياته في 6 محافظات مختلفة.

وتابعت: «سنقوم بإجراء ورشا عمل ومسابقات قبل قمة المناخ لرفع الوعي لدى الشباب حول قضايا المناخ، كما وسيقدم شباب العالم محاكاة لقمة COP 27 في الجامعة البريطانية بمصر، مشدده على ضرورة ترشيد الاستهلاك كونه أحد أهم الخطوات لمواجهة التأثيرات الخطيرة للتغيرات المناخية».