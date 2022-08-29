حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على توفير لمتابعيها كافة التفاصيل التي تخص دعم برنامج حساب الموطن للمواطنين السعوديين، حيث ننشر لكم الاستعلام عن أهلية حساب المواطن عبر أبشر برقم الهوية وطريقة تقديم الأعتراض

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن عبر أبشر برقم الهوية

ولسهولة الاعتراض على المبلغ المستحق في حساب المواطنين السعوديين، تسمح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التابعة للحكومة السعودية والمسؤولة عن إدارة حساب المواطن بتقديم، طلب اعتراض على الحساب المقدم في حساب المواطن وذلك من خلال طريقة إرسال شكوى اعتراض على المبالغ المستحقة في الحساب الخاص به.

وطالب حساب المواطن المستفيدين من البرنامج بضرورة التأكد من تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا في حال طرأ عليها أي تغيير، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية، وفي حال عدم حدوث أي تغيير فلا يلزم تحديث البيانات، ويمكن للفرد استعلام حساب المواطن برقم الهوية.

وكان حساب المواطن، أوضح أنه يترتب على إخفاء معلومات جوهرية في برنامج حساب المواطن على كل من يقوم بتقديم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة،

وإخفاء أي معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها بموجب أحكام الضوابط، والتحايل بأي طريقة للحصول على الدعم، سواء في طلب الدعم أم غير ذلك.

ويتم تطبيق المادة 20 بحقه، والتى تنص على إيقاف الدعم عن المستفيد الأساسي، وحرمانه من الحصول على الدعم لمدة لا تزيد على سنتين، أو استرداد الدعـم الذي حصل عليه بغير وجه حق وفقًا للإجراءات النظاميّة اللازمة لذلك، أو اتخاذها معًا.

خطوات اعتراض حساب المواطن

يمكن للذين رفضت طلباتهم في الدورة 57 من حساب المواطن ولم تشملهم الزيادة الأخيرة، تقديم اعتراض على حساب المواطن وفق الخطوات التالية:

-زيارة رابط موقع حساب المواطن الرسمي من هنا

-النقر على زر الدورة الأهلية

-التحقق من حالة الأهلية وكود الخطأ ومعرفة سبب الرفض

-النقر على زر الاعتراض على الدورة الأهلية

-رفع المستندات المطلوبة والتي توضح أهلية المتقدم

-النقر على طلب اعتراض الأهلية في حساب المواطن