بعد رحيلها بـ 11 عام| هند رستم في صدارة جوجل.. وهذه أبرز المعلومات عنها

تصدرت جميلة جميلات السينما المصرية الفنانة الجذابة هند رستم تريند جوجل واعتلت محركات البحث في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين الموافق 29 من أغسطس لعام 2022، وهذا بعد رحيلها عن علمنا بـ11 سنة.

هند رستم في صدارة جوجل

تداول معلومات نشرت لأول مرة عن والد هند رستم، والتى كان أبرزها أنه أول من فكر في الاستعانة بالكلاب البوليسية للكشف المخدرات أثناء عمله حكمدار بوليس السكة الحديد، حيث عُرف عنه إنه من أهم رجال الأمن الذين لهم أثر كبير في مكافحة تجارة المخدرات.

أبرز المعلومات عن هند رستم

1- ولدت هند رستم في حي محرم بك بالإسكندرية شمال مصر.

2- كان والدها يعمل ضابط في الشرطة.

3- قدمت أكثر من 74 فيلمًا للسنيما، وكان أول ظهور فني لها عام 1947.

4- توالت بعد ذلك الأدوار الصغيرة حتى التقت بالمخرج حسن رضا الذي تزوجها لاحقا.

5- بدأت رحلة النجومية في السينما.

6- اشتهرت بأدوار الإغراء في خمسينيات القرن الماضي.

7- اشتهرت بعدة ألقاب منها «ملكة الإغراء» و«مارلين مونرو الشرق»

8- كان آخر أعمالها في عام 1979 من خلال فيلم «حياتي عذاب» وبعدها اعتزلت الفن.

9- تزوجت الفنانة هند رستم المرة الأولى من المخرج حسن رضا وأنجبت منه ابنتها «بسنت» وبعدها تم الانفصال.

10- تزوجت الدكتور محمد فياض، وبعد زواجها منه اعتزلت الفن وتفرغت للاهتمام بأسرتها.

11- لقت ملكة الإغرء كن يزعج الفننة هند رستم كتيرا وهذا ما قالته بسنت رضا - ابنتها -، في حوار تلفزيوني لها سابق، لأنه لقب يضعها في قالب واحد فقط».

12- توفيت هند رستم في 8 أغسطس عام 2011، عن عمر يناهز 79 سنة، بأحد المستشفيات الكبرى بمدينة الجيزة بعد صراع مع المرض أثر أصابتها بأزمة قلبية.

أعمال هند رستم الفنية

من أشهر أفلامها «جواهر»، و«بابا أمين»، و«انتصار الإسلام»، و«حب في الظلام»، و«طريق السعادة»، و«بنات حواء»، و«قلوب الناس»، و«رسالة غرام»، و«جريمة حب»، و«أنت حبيبى»، و«نساء في حياتى»، و«ابن حميدو»، و«رد قلبى»، و«إسماعيل ياسين في مسشفى المجانين».

ويعتبر أيضا أفلام «توحة»، و«باب الحديد»، و«بين السما»، و«الأرض»، و«صراع في النيل»، و«إشاعة حب»، و«ست البنات»، و«دماء على النيل»، و«المراهق الكبير»، و«فطومة»، و«شفيقة القبطية»، من أشهر وأهم أفلامها السينمئية.

وقدمت هند رستم كلا من «امرأة على الهامش»، و«اعترافات زوج»، و«الراهبة» و«سيد درويش» و«الخروج من الجنة»، و«العريس الثاني»، و«الحلوة عزيزة»، و«ملكة الليل»، و«أنا وابنتي»، و«الحب»، و«عجايب يا زمن»، ويعتبر هؤلاء من أشهر أفلامها أيضا.