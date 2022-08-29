أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022

استقرت أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة خلال تعاملات اليوم الإثنين 29 أغسطس 2022، ويضاف إلى السعر المعلن من 5 - 7 جنيهات للكيلو في أسواق التجزئة.

أسعار الخضار اليوم في الأسواق

أعلن حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، استمرار تراجع أسعار البصل في الأسواق خلال تعاملات الأسبوع ليسجل بين 1 إلى 2 جنيه في الكيلو بسوق الجملة وبلغ سعر كيلو الطماطم 2.25 إلى 4.25 جنيه بارتفاع 50 قرش تقريبا والكوسة 5 جنيهات.

وسجلت الفاصوليا لا تزال عند متوسط سعر 5.5 إلى 9 جنيهات والجزر 2.5 إلى 5 جنيهات والملوخية 3 إلى 4 جنيهات، والفلفل الألوان 4 إلى 6 جنيهات والخيار 3.25 إلى 5.25 جنيه والخيار البلدي 3 إلى 4.5 جنيه والبامية 12 إلى 20 جنيها.

وأشار إلى أن سعر كيلو القلقاس 3 إلى 6 جنيهات والبطاطا 2 إلى 4 جنيهات والثوم من 7 إلى 11 جنيها البلدي، والباذنجان الأبيض 1.5 إلى 3 جنيهات والفلفل الرومي 3 إلى 4 جنيها "الصوب" والفلفل الحامي 2.5 إلى 4.5 جنيه.



أسعار الخضروات

سعر الطماطم ما بين 3 إلى 4.5 جنيهات للكيلو.

- البطاطس ما بين 3 إلى 5.5 جنيه.

-البصل ما بين 1.25 إلى 2.25 جنيه.

- الكوسة ما بين 3 إلى 5.5 جنيه.

سعر الجزر ما بين 3 إلى 6.5 جنيه للكيلو.

-الفاصوليا ما بين 15 إلى 25 جنيه.

-الباذنجان الرومي ما بين 1.5 إلى 2 جنيها.

-الباذنجان البلدي ما بين 1.5 إلى 2.5 جنيه.

-الباذنجان الابيض من 1.5 إلى 2.5 جنيه

-الفلفل الرومي البلدي ما بين 1.5 إلى 4 جنيهات.

-الفلفل الحامي البلدي ما بين 1.5 إلى 4 جنيهات.

- البامية 14 إلى 20 جنيها للكيلو.

-الملوخية ما بين 2.5 إلى 3.5 جنيه.

-الخيار البلدي ما بين 4 إلى 5.5 جنيه

- خيار الصوب ما بين 4 إلى 7 جنيهات

-الليمون البلدي ما بين 4 إلى 7 جنيهات.

-قلقاس ما بين 3 إلى 6 جنيهات للكيلو.

-الثوم ما بين 5 إلى 11 جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم



سجل سعر العنب الأسود 15 جنيها، والعنب الأخضر 12 جنيه ونصف،والعنب الأحمر 10 جنيهات، والمشمش 12 جنيها، الموز البلدي 15 جنيها، والموز المستورد 20 جنيها.



كما تراوح سعر التفاح الاخضر بين 15 جنيها إلى 30 جنيها،والتفاح الأحمر 15 جنيها،والتفاح البلدي 10 جنيهات إلى 12 جنيها،و الكاكا 15 جنيها،الكيوي 35 جنيها، والافوكادو 80 جنيها، والخوخ 10 جنيهات إلى 12 جنيها.

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها،والبرقوق 20 جنيها، والكمثرى 20 جنيها،والتفاح الفرنساوي 40 جنيها.

وسجل سعر العنب الاسود البلدي 15 جنيها، عنب أسود مستورد 15 جنيها،والعنب الكرمسون ب10 جنيهات، الكنتالوب 5 جنيهات،والشمام 6.5 جنيه، والبطيخ من 25 جنيها إلى 40 جنيها للواحدة حسب الوزن، بينما سجل سعر التين 15 جنيها،و البرتقال أبو سرة 10 جنيهات والبرتقال البلدي 5 جنيهات، والبرتقال الصيفي 6.5 جنيه.

ووصلت أسعار البطيخ لـ 5 جنيهات للكيلو، ويصل سعر البطيخة إلى 25 جنيهًا، والكنتالوب الكيلو من 5 لـ7جنيهات، والكريز 60 جنيهًا، التين البرشومي 15 جنيهًا للكيلو، واستقرار المانجو الزبدة لـ 25 جنيهًا للكيلو الواحد، والسكري لـ 30 جنيهًا، أما الكمثري وصل سعرها لـ 15 جنيهًا للكيلو الواحد، أما التين الشوكي فتراوح سعره ما بين جنيهين وجنيه ونصف للواحدة.

ومن جانبه قال المهندس محمود فوزي عطا رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية أن الدولة تحرص على دعم الفلاح المصري بكل السبل لأنه العامل الأساسي للتنمية الزراعية وأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.

لذا قررت الدولة توفير كل الإمكانيات لتخفيف الأعباء عنه من خلال تقديم القروض الميسرة لهم، للتوسع في إنشاء الصوب الزراعية كما تم تيسير إجراءات ترخيص الصوب الزراعية وتقديم الخدمات والإرشادات اللازمة لهم خلال فترة التغيرات المناخية التي شهدتها البلاد لتجنب آثار الإجهاد الحراري على المحاصيل الزراعية