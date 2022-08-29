أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022

استقرت أسعار الدواجن في السوق المحلية، اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022، تنشر بوابة "الفجر" أسعار الدواجن والبيض اليوم في الأسواق وداخل المزارع على مختلف المحافظات.

أسعار الدواجن

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة مابين 27 إلى 28 جنيها للكيلو بينما تراوح السعر للمستهلك ما بين 30 إلى 32 جنيها حسب المنطقة.

بينما تراوح سعر الفراخ الساسو 33 جنيها المزرعة وبلغ سعر الكيلو للمستهلك 37 جنيها.

كما سجل سعر الفراخ البلدية بالمزرعة 35 جنيها للكيلو، وتراوح سعر المستهلك 38 جنيها للكيلو.

ومن جانبه قال الدكتور ثروت الزينى، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، أن أسعار الدواجن البيضاء سجلت انخفاض كبير مما يهدد صناعة الدواجن فى مصر لارتفاع أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج عالميا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع تكاليف الشحن والنقل عالميًا خاصة وأنه يتم استيراد نحو 70% من المواد الخام التى تستخدم فى صناعة الاعلاف فى حين أن ما يتم إنتاجه محليا نحو 30% من المستلزمات.

كما طالب الدكتور ثروت الزيني الحكومة بسرعة التدخل لإنقاذ صناعة الدواجن من الانهيار بعد نجاحها فى تحقيق الاكتفاء الذاتي لافتًا إلى ضرورة التوسع فى زراعة محصولى الذرة الصفراء وفول الصويا لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار الوقود والشحن والإعلاف نتيجة للأحداث العالمية مما يعد مشكلة كبيرة تهدد الاستمرار فى الإنتاج.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن أن مصر تنتج نحو 1.6 مليار طائر سنويا وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 100% ولايوجد اي دجاج مستورد حاليًا بالاسواق لافتًا إلى أن صناعة الدواجن المحلية من الصناعات كثيفة العمالة حيث يعمل بها ما يقارب من 3 مليون عامل ويصل حجم الاستثمارات فيها لنحو 100 مليار جنيه.

أسعار البيض

أسعار البيض

سجل سعر طبق البيض الأحمر بالمزرعة نحو 56.5 جنيه في المزرعة، في حين يتراوح سعره للمستهلك 60 جنيهًا.

وسجل سعر طبق البيض الأبيض 53.5 جنيه بالمزرعة، ويصل السعر للمستهلك 55 جنيهًا حسب المنطقة.

أما سعر طبق البيض البلدي في المزرعة بلغ نحو 61 جنيهًا ويباع بسعر 65 جنيهًا للمستهلك حسب المنطقة.

ومن جانبه اكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة قامت الوزارة بضخ كميات إضافية من بيض المائدة الأحمر والأبيض للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال منافذها المتحركة والثابتة بالمحافظات المختلفة.

حيث شهدت أسعار البيض تراجعا بعد قيام الوزارة بطرح كميات كبيرة في الأسواق بالتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن.

جدير بالذكر أن مصر حقّقت طفرة كبيرة في صناعة الدواجن ونجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة بنسبة اكتفاء ذاتي 100% والذي يصل لنحو 14 مليار بيضة سنويًا بإجمالي استثمارات في صناعة الدواجن نحو 100 مليار جنيه بعدد ما بين 50 إلى 60 ألف منشأة ويعمل بها نحو 3 ملايين عامل.

أسعار البيض الأحمر

كما سجلت كرتونة البيض الأحمر سعرا يتراوح ما بين 65 إلى 66 جنيها، وتصل إلى المستهلك بسعر 71 جنيها.

سعر الكتكوت الأبيض

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 6 إلى 12 جنيه، وسجل الكتكوت "ساسو" نحو 4.50 جنيه والكتكوت البلدي نحو 3.50 جنيه.