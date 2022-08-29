سعر اليورو في مصر اليوم الاثنين 29 أغسطس.. الجنيه يرتفع

سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري، اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022، تباينًا فى مستهل تعاملات البنك المركزي، والبنوك التجارية وشركات الصرافة، وجاء متوسط سعر اليورو في مصر اليوم 19.05 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في مصر

وتراجع سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري، إلى نحو 19.05 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع، مقابل 19.07 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع أمس، حسب نشرة البنك المركزي.

فيما بقي سعر صرف اليورو في البنك الأهلي المصري، عند مستوى 19.04 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع، وهو نفس سعر أمس.

وفي بنك مصر، استقر سعر صرف اليورو اليوم عند نحو 19.07 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع، وهو نفس سعر أمس.

وفي البنوك الخاصة، تباين سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي؛ حيث هبط إلى 19.05 جنيه للشراء، بينما صعد إلى 19.39 جنيه للبيع، مقابل 19.09 جنيه للشراء، و19.28 جنيه للبيع أمس.

سعر الدولار اليوم في مصر

وبقي سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي المصري، عند مستوى 19.13 جنيه للشراء، و19.23 جنيه للبيع، حسب نشرة البنك المركزي.

واستقر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، عند مستوى 19.14 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع. وتكرر السعر في بنك مصر.

وفي البنوك الخاصة، حافظ سعر الدولار على مستواه في البنك التجاري الدولي (CIB)، عند 19.16 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري، إلى نحو 22.47 جنيه للشراء، و22.60 جنيه للبيع، مقابل 22.63 جنيه للشراء، و22.77 جنيه للبيع أمس، حسب نشرة البنك المركزي.

وثبت سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري، عند مستوى 22.45 جنيه للشراء، و22.84 جنيه للبيع.

فيما تباين يتغير سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك مصر؛ حيث نزل إلى مستوى 22.45 جنيه للشراء، بينما زاد إلى 22.84 جنيه للبيع، مقابل 22.55 جنيه للشراء، و22.77 جنيه للبيع أمس.

كما تباين سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي، ليتداول عند مستوى 22.48 جنيه للشراء، و22.87 جنيه للبيع، مقابل 22.58 جنيه للشراء، و22.80 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

وارتفع سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، إلى نحو 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع، مقابل 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع أمس، حسب نشرة البنك المركزي.

واستقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري، ليتداول عند مستوى 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر الريال السعودي في بنك مصر بتعاملات صباح اليوم، ليبقى عند مستوى 5.08 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الريال السعودي اليوم في مصر على مستواه لدى البنك التجاري الدولي CIB ليتداول عند 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم في مصر

واستقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، عند مستوى 5.20 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

فيما تباين سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، مرتفعًا إلى نحو 62.17 جنيه للشراء، ومتراجعًا إلى نحو 62.54 جنيه للبيع، مقابل 62.12 جنيه للشراء، و62.55 جنيه للبيع أمس.