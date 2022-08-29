سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022

شهد سعر الريال السعودي فى مصر، اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022، تباينًا بمستهل تعاملات البنوك، وجاء متوسط سعر العملة السعودية 5.09 جنيه للشراء، 5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

وتباين سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، حيث صعد إلى 5.09 جنيه للشراء، واستقر عند 5.11 جنيه للبيع، مقابل 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع أمس، حسب نشرة البنك المركزي.

واستقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري، ليتداول عند مستوى 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر الريال السعودي في بنك مصر بتعاملات صباح اليوم، ليبقى عند مستوى 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الريال السعودي اليوم في مصر على مستواه لدى البنك التجاري الدولي CIB ليتداول عند 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم في مصر

تباين سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي المصري، ليتداول عند 19.14 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع، مقابل 19.13 جنيه للشراء، و19.23 جنيه للبيع، أمس، حسب نشرة البنك المركزي.

واستقر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، عند مستوى 19.14 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع. وتكرر السعر في بنك مصر.

وفي البنوك الخاصة، حافظ سعر الدولار على مستواه في البنك التجاري الدولي (CIB)، عند 19.16 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.

وكان حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري أصدر قرارًا في 25 أغسطس/آب 2022، يقضي بإلغاء حدود الإيداع للأفراد والشركات ورفع الحد الأقصى للسحب للأفراد والشركات.

كما تم إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي.

كما قرر البنك المركزي المصري، زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من 50 إلى 150 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 20 ألف جنيه.

سعر اليورو اليوم في مصر

وتراجع سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري، ليتداول عند 19.06 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع، مقابل 19.07 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع أمس، حسب نشرة البنك المركزي.

فيما بقي سعر صرف اليورو في البنك الأهلي المصري، عند مستوى 19.04 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في بنك مصر اليوم.

وفي البنوك الخاصة، تباين سعر اليورو في البنك التجاري الدولي ليتداول عند 19.06 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع، مقابل 19.09 جنيه للشراء، و19.28 جنيه للبيع أمس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري، عند مستوى 22.48 جنيه للشراء، و22.58 جنيه للبيع، مقابل 22.63 جنيه للشراء، و22.77 جنيه للبيع أمي، حسب نشرة البنك المركزي.

فيما استقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري، عند مستوى 22.45 جنيه للشراء، و22.84 جنيه للبيع، كما لم يتغير سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر، مسجلًا نفس الأسعار.

وتباين سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي، مسجلا نحو 22.48 جنيه للشراء، و22.87 جنيه للبيع، مقابل 22.58 جنيه للشراء، و22.80 جنيه للبيع أمس.

سعر الدرهم والدينار اليوم في مصر

وتباين سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، ليتداول عند مستوى 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع، مقابل 5.20 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع أمس.

كما تباين سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، مسجلا نحو 62.20 جنيه للشراء، ومرتفعًا إلى 62.47 جنيه للبيع، مقابل 62.12 جنيه للشراء، ومرتفعًا إلى 62.55 جنيه للبيع أمس.