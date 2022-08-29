أسعار الحديد في مصر اليوم الاثنين 29 أغسطس.. توقعات بالتراجع

استقرت أسعار الحديد فى مصر، اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022، بعد أن تراجعت بنسب وصلت لـ 500 جنيه للطن، خلال الأيام الماضية كبداية لانخفاضات متوقعة سيشهدها سوق الحديد خلال الفترة القريبة المقبلة، يأتي ذلك بعدما استمرت الأسعار مستقرة لمدة شهر تقريبًا عن مستويات منخفضة.

أسعار الحديد

- سجل متوسط سعر الحديد في شركة عز 17670 جنيهًا للطن، وسجل سعر حديد بشاي 18070 جنيهًا للطن، وسجل سعر حديد العتال 18050 جنيه للطن.

بينما سجل سعر الحديد اليوم في المصريين 17570 جنيه للطن وسعر حديد الجارحي فسجل نحو 17850 جنيها للطن

حديد الكومي 18000 جنيه للطن، وحديد الجيوشي 18000جنيه للطن.

كما سجل العشري 18000 جنيه للطن، والمعادي 18000 جنيه.

كما سجل سعر الحديد اليوم في مصر ستيل سعر 18000 جنيه للطن، وسجل حديد الداخلية سعر 18170 جنيهًا، والمراكبي 17850 جنيه، وعطية سعر 18070 جنيه.

أما بالنسبة لأسعار الحديد في المصانع الاستثمار، فيتراوح متوسط سعر الطن بين 17200 و17500 جنيه، ليصل إلى للمستهلك بين 17500 جنيه و17700 جنيه.

ويمثل قطاع مواد البناء أحد القطاعات الرئيسية بالصناعة الوطنية، حيث يسهم بنحو 24.5% من الصادرات المصرية للأسواق العالمية، إلى جانب تغطية غالبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات المستخدمة في قطاع الإنشاءات.

إعادة تصحيح للأسعار

وعلى العكس تمام أرجع حسن المراكبي عضو شعبة الصناعات المعدنية رئيس مجلس إدارة المراكبي للصلب، ارتفاع أسعار بعض المصانع كخطوة تصحيح نتيجة هبوطها وأسعارها بنسب أكبر عن سعر التكلفة العالي؛ كمحاولة لإنتشال السوق من الركود متوقعة استمرار تراجع المواد الخام وهو ما لم يحدث، مما اضطرها تعديل أسعارها من جديد.

وتابع "المراكبي"، ارتفاع الأسعار ليس اتجاه عام في السوق؛ بل خطوة تصحيح لأسعار المصانع الصغيرة التي سعرت أدنى مستويات 17500 جنيه للطن، بينما المصانع الأخري استقرت أسعارها لأنها كانت تتوقع أن هبوط خامات الإنتاج مؤقت وسوف يعاود الارتفاع؛ لذلك لم تتأثر أسعارها بزيادة الجديدة التى حدثت في أسعار الخردة عالميا خلال الأسبوع الماضي.

فائض في المعروض

ونفى المراكبي أن يكون هناك تراجع في الكميات المعروضة في السوق المحلي عن الطلب خاصة وأن هناك ركود في عمليات البيع بسبب ارتفاع الأسعار

وقال، ارتفاع أسعار الخردة عالميا وزيادة سعر صرف الدولار، سوف يؤثران على ارتفاع تكاليف إنتاج حديد التسليح وبالتالي زيادة في الأسعار، ولكن اثارهم لم تنعكس على السوق حاليا بسبب وجود فائض في المعروض لدى المصانع يكفي الطلب المحلي.

وتحرص وزارة الصناعة والتجارة، على زيادة الصادرات المصرية لمنتجات القطاع للأسواق العالمية، حيث يتضمن البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ولأول مرة إدخال صناعات جديدة لقائمة القطاعات المستفيدة من المساندة التصديرية، حيث وافق مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات على برنامج لمساندة صادرات السيراميك، خاصة وأن نسبة المكون المحلي في هذه الصناعة تتعدي الـ90%، وتحتل صادرات قطاع مواد البناء، المرتبة الأولى في قائمة الصادرات المصرية.