أسعار السلع التموينية اليوم الاثنين 29\8\2022 في الإسكندرية

تنشر بوابة "الفجر" الإلكترونية أسعار السلع التموينية في محافظة الإسكندرية اليوم الأثنين 29\8\2022، وذلك توفيرا عليهم في البحث عن أسعار السلع الغذائية، التي توفرها منافذ وزارة التموين.

- أسعار السلع التموينية في الإسكندرية

تطرح وزارة التموين سلع تموينية بقيمة 3 مليارات جنيه شهريًا، حيث يحصل المستفيد من منظومة السلع التموينية على سلع غذائية واستهلاكية من قائمة السلع التموينية، بقيمة 50 جنيها شهريا، وذلك حتي المستفيد الرابع بالبطاقة، وبقيمة 25 جنيها للفرد الخامس وما يليه.

وأوضحت الوزارة أنه يتم استعاضة السلع التي ‏تم صرفها لمنافذ التوزيع من المخازن الإستراتيجية الكبرى يومياَ.

وأشارت وزارة التموين، إلى أن مخازن شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة يوجد بها احتياطي إستراتيجي ‏من السلع يصل إلى نحو 3 أشهر.

- أسعار السلع التموينية اليوم الأثنين في الإسكندرية



أرز معبأ 1 كيلو بسعر 10 جنيهات

مكرونة 800 جرام بسعر 10.5 جنيه

مكرونة 400 جرام بسعر 5.25 جنيه

سكر معبأ 1 كيلو بسعر 10.5 للكيلو

زيت خليط 800 مللي بسعر 23 جنيها

عدس مجروش 500 جرام بسعر 11جنيها

فول معبأ 500 جرام بسعر 7.50 جنيه

مسلی صناعی 800 جرام بسعر 24 جنيها

شای ناعم 40 جرام بسعر 3.5 جنيهات

صلصة 300 جرام بسعر 4.75 جنيه

خل 5% 900 مللی بسعر 4.25 قرش

كیس ملح طعام 300 جرام جنيه واحد

جبنة تتراباك 250 جرام بسعر 7 جنيهات

جبنة تتراباك 500 جرام بسعر 13 جنيها

حلاوة طحينية ساده 40 جرام 2 جنيه

بسكويت يويوز سادة جنيه واحد

بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2 جنيه

بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات

بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات



لبن جاف 125 جرام بسعر 20 جنيها

مسحوق اتوماتيك 800 جرام بسعر 17.50 جنيه

مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 10.50 جنيه

صابون غسيل 125 جرام بسعر 2.25 جنيه

صابون تواليت 125 جرام بسعر 5.5 جنيه

كیس سايل غسيل أواني 80 جرام بسعر 2 جنيه