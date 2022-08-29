عاجل.. ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين

سجلت أسعار الدولار فى مصر، خلال التعاملات الصباحية للبنوك، اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022، ارتفاعًا أمام الجنيه، مسجلًا 19.14 جنيه للشراء و19.20 جنيه للبيع، وذلك حسبب النشرة الصادرة عن البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار 19.14جنيه للشراء و19.20جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي 19.19جنيه للشراء و19.22جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك مصر إيران للتنمية 19.19جنيه للشراء و19.22جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى البنك المصري لتنمية الصادرات 19.17جنيه للشراء و19.22جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك (قطر الوطني QNB،كريدى اجريكول) نحو 19.15جنيه للشراء و19.22جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( الأهلى،مصر ) نحو 19.14جنيه للشراء و19.20جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في مصر

وتراجع سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري، ليتداول عند 19.06 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع، مقابل 19.07 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع أمس، حسب نشرة البنك المركزي.

فيما بقي سعر صرف اليورو في البنك الأهلي المصري، عند مستوى 19.04 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في بنك مصر اليوم.

وفي البنوك الخاصة، تباين سعر اليورو في البنك التجاري الدولي ليتداول عند 19.06 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع، مقابل 19.09 جنيه للشراء، و19.28 جنيه للبيع أمس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري، عند مستوى 22.48 جنيه للشراء، و22.58 جنيه للبيع، مقابل 22.63 جنيه للشراء، و22.77 جنيه للبيع أمي، حسب نشرة البنك المركزي.

فيما استقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري، عند مستوى 22.45 جنيه للشراء، و22.84 جنيه للبيع، كما لم يتغير سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر، مسجلًا نفس الأسعار.

وتباين سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي، مسجلا نحو 22.48 جنيه للشراء، و22.87 جنيه للبيع، مقابل 22.58 جنيه للشراء، و22.80 جنيه للبيع أمس.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

وتباين سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، حيث صعد إلى 5.09 جنيه للشراء، واستقر عند 5.11 جنيه للبيع، مقابل 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع أمس، حسب نشرة البنك المركزي.

واستقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري، ليتداول عند مستوى 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر الريال السعودي في بنك مصر بتعاملات صباح اليوم، ليبقى عند مستوى 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الريال السعودي اليوم في مصر على مستواه لدى البنك التجاري الدولي CIB ليتداول عند 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم في مصر

وتباين سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، ليتداول عند مستوى 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع، مقابل 5.20 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع أمس.

كما تباين سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، مسجلا نحو 62.20 جنيه للشراء، و62.47 جنيه للبيع، مقابل 62.12 جنيه للشراء، و62.55 جنيه للبيع أمس.

كان حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري أصدر قرارًا في 25 أغسطس2022، يقضي بإلغاء حدود الإيداع للأفراد والشركات ورفع الحد الأقصى للسحب للأفراد والشركات.

كما تم إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي.

كما قرر البنك المركزي المصري، زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من 50 إلى 150 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 20 ألف جنيه.