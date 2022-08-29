أسعار الدولار واليورو اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022 في الجزائر

تراجع سعر اليورو اليوم في الجزائر خلال تعاملات الإثنين 29 أغسطس 2022، لدى البنك المركزي، فيما ارتفع بتعاملات السوق (السوداء).

سعر اليورو اليوم في الجزائر



هبط سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي ليصل عند مستوى 140.04 دينار للشراء، و140.09 دينار للبيع، حسب نشرة بنك الجزائر المركزي "bank-of-algeria".

وارتفع سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 179.61 دينار للشراء، و181.61 دينار للبيع، مقابل 179.37 دينار للشراء، و181.36 دينار للبيع، خلال تعاملات أمس حسب منصة "exchangerates247" لرصد أسعار العملات في السوق السوداء الجزائرية.

وانخفض سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي إلى 140.41 دينار للشراء، و140.42 دينار للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم في السوق الموازية غير الرسمية عند مستوى 180 دينارًا للشراء، و182 دينارا للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي 165.38 دينار للشراء، و165.46 دينار للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر خلال تعاملات السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 211.38 دينار للشراء، و213.73 دينار للبيع، مقابل 211.49 دينار للشراء، و213.84 دينار للبيع، خلال تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار في الجزائر



هبط سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر أي تغير لدى البنك المركزي ليسجل مستوى 37.38 دينار للشراء، و37.39 دينار للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية (السوداء) 47.94 دينار للشراء، و48.47 دينار للبيع.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى البنك المِركزي عند 38.22 دينار للشراء، و38.23 دينار للبيع.



وبقي سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 49.01 دينار للشراء، و49.55 دينار للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي 455.73 دينار للشراء، و456.37 دينار للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

وتباين سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، حيث صعد إلى 5.09 جنيه للشراء، واستقر عند 5.11 جنيه للبيع، مقابل 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع أمس، حسب نشرة البنك المركزي.

واستقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري، ليتداول عند مستوى 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر الريال السعودي في بنك مصر بتعاملات صباح اليوم، ليبقى عند مستوى 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الريال السعودي اليوم في مصر على مستواه لدى البنك التجاري الدولي CIB ليتداول عند 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم في مصر

وتباين سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، ليتداول عند مستوى 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع، مقابل 5.20 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع أمس.

كما تباين سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، مسجلا نحو 62.20 جنيه للشراء، و62.47 جنيه للبيع، مقابل 62.12 جنيه للشراء، و62.55 جنيه للبيع أمس.