ارتفاع الدولار.. أسعار العملات أمام الجنيه المصري

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أسعار العملات مقابل
أسعار العملات مقابل الجنيه المصري

تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022، حيث ارتفع الدولار الأمريكي وانخفضا كلا من اليورو والجنيه الاسترليني، في حين استقرت باقي العملات. 

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عاجل.. ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين

وترصد "الفجر" أسعار العملات أمام الجنيه المصري طبقًا للنشرة الصادرة عن البنك الأهلي المصري: 

 

أسعار العملات الأجنبية

 

سعر الدولار

سجلت أسعار الدولار فى مصر، خلال التعاملات الصباحية للبنوك، اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022، ارتفاعًا أمام الجنيه، مسجلًا 19.14 جنيه للشراء و19.20 جنيه للبيع، وذلك حسبب النشرة الصادرة عن البنك الأهلي المصري. 

 

سعر اليورو 

سعر شراء اليورو اليوم 18.9773

سعر بيع اليورو اليوم 19.1405

 

 

سعر الجنيه الإسترلينى 

سعر شراء الجنيه الاسترليني 22.2962

سعر بيع الجنيه الاسترليني 22.5619

 

 

سعر الدولار الكندي

سعر الشراء 14.6409

سعر البيع 14.7409

 

 

سعر الكرون الدانماركي 

سعر الشراء 2.5514

سعر البيع 2.573

 

 

سعر الكورن النرويجي 

سعر الشراء 1.9446

سعر البيع 1.9654

 

 

سعر الكرونا السويدي 

سعر الشراء 1.7828

سعر البيع 1.8019

 

 

سعر الفرنك السويسري 

سعر الشراء 19.734

سعر البيع 19.8881

 

 

سعر الين الياباني 

سعر الشراء 13.7698

سعر البيع 13.9565

 

 

سعر الدولار الأسترالي 

سعر الشراء 13.0956

سعر البيع 13.2499

 

أسعار العملات العربية 

 

سعر الدينار الكويتى 

سعر شراء الدينار الكويتي 59.9624

سعر بيع الدينار الكويتي 62.4025

 

 

سعر الريال السعودي 

سعر شراء الريال السعودي 5.0857

سعر بيع الريال السعودي 5.1128

 

 

سعر الدينار البحرينى 

سعر الشراء 49.4574

سعر البيع 50.9284

 

 

سعر الريال العماني 

سعر الشراء 48.5787

سعر البيع 49.8714

 

 

سعر الريال القطري 

سعر الشراء 4.9077

سعر البيع 5.2459

 

 

سعر الدينار الأردنى 

سعر شراء الدينار الأردني 26.6203

سعر بيع الدينار الأردني 27.0842

 

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

وتباين سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، حيث صعد إلى 5.09 جنيه للشراء، واستقر عند 5.11 جنيه للبيع، مقابل 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع أمس، حسب نشرة البنك المركزي.

 

واستقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري، ليتداول عند مستوى 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر الريال السعودي في بنك مصر بتعاملات صباح اليوم، ليبقى عند مستوى 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الريال السعودي اليوم في مصر على مستواه لدى البنك التجاري الدولي CIB ليتداول عند 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم في مصر

وتباين سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، ليتداول عند مستوى 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع، مقابل 5.20 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع أمس.

كما تباين سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، مسجلا نحو 62.20 جنيه للشراء، و62.47 جنيه للبيع، مقابل 62.12 جنيه للشراء، و62.55 جنيه للبيع أمس.

كان حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري أصدر قرارًا في 25 أغسطس2022، يقضي بإلغاء حدود الإيداع للأفراد والشركات ورفع الحد الأقصى للسحب للأفراد والشركات.

كما تم إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي.

 

كما قرر البنك المركزي المصري، زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من 50 إلى 150 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 20 ألف جنيه.

الدولار

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