ارتفاع الدولار.. أسعار العملات أمام الجنيه المصري
تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022، حيث ارتفع الدولار الأمريكي وانخفضا كلا من اليورو والجنيه الاسترليني، في حين استقرت باقي العملات.
وترصد "الفجر" أسعار العملات أمام الجنيه المصري طبقًا للنشرة الصادرة عن البنك الأهلي المصري:
أسعار العملات الأجنبية
سعر الدولار
سجلت أسعار الدولار فى مصر، خلال التعاملات الصباحية للبنوك، اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022، ارتفاعًا أمام الجنيه، مسجلًا 19.14 جنيه للشراء و19.20 جنيه للبيع، وذلك حسبب النشرة الصادرة عن البنك الأهلي المصري.
سعر اليورو
سعر شراء اليورو اليوم 18.9773
سعر بيع اليورو اليوم 19.1405
سعر الجنيه الإسترلينى
سعر شراء الجنيه الاسترليني 22.2962
سعر بيع الجنيه الاسترليني 22.5619
سعر الدولار الكندي
سعر الشراء 14.6409
سعر البيع 14.7409
سعر الكرون الدانماركي
سعر الشراء 2.5514
سعر البيع 2.573
سعر الكورن النرويجي
سعر الشراء 1.9446
سعر البيع 1.9654
سعر الكرونا السويدي
سعر الشراء 1.7828
سعر البيع 1.8019
سعر الفرنك السويسري
سعر الشراء 19.734
سعر البيع 19.8881
سعر الين الياباني
سعر الشراء 13.7698
سعر البيع 13.9565
سعر الدولار الأسترالي
سعر الشراء 13.0956
سعر البيع 13.2499
أسعار العملات العربية
سعر الدينار الكويتى
سعر شراء الدينار الكويتي 59.9624
سعر بيع الدينار الكويتي 62.4025
سعر الريال السعودي
سعر شراء الريال السعودي 5.0857
سعر بيع الريال السعودي 5.1128
سعر الدينار البحرينى
سعر الشراء 49.4574
سعر البيع 50.9284
سعر الريال العماني
سعر الشراء 48.5787
سعر البيع 49.8714
سعر الريال القطري
سعر الشراء 4.9077
سعر البيع 5.2459
سعر الدينار الأردنى
سعر شراء الدينار الأردني 26.6203
سعر بيع الدينار الأردني 27.0842
سعر الريال السعودي اليوم في مصر
وتباين سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، حيث صعد إلى 5.09 جنيه للشراء، واستقر عند 5.11 جنيه للبيع، مقابل 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع أمس، حسب نشرة البنك المركزي.
واستقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري، ليتداول عند مستوى 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.
ولم يتغير سعر الريال السعودي في بنك مصر بتعاملات صباح اليوم، ليبقى عند مستوى 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.
وحافظ سعر الريال السعودي اليوم في مصر على مستواه لدى البنك التجاري الدولي CIB ليتداول عند 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.
سعر الدرهم والدينار اليوم في مصر
وتباين سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، ليتداول عند مستوى 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع، مقابل 5.20 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع أمس.
كما تباين سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، مسجلا نحو 62.20 جنيه للشراء، و62.47 جنيه للبيع، مقابل 62.12 جنيه للشراء، و62.55 جنيه للبيع أمس.
كان حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري أصدر قرارًا في 25 أغسطس2022، يقضي بإلغاء حدود الإيداع للأفراد والشركات ورفع الحد الأقصى للسحب للأفراد والشركات.
كما تم إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي.
كما قرر البنك المركزي المصري، زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من 50 إلى 150 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 20 ألف جنيه.