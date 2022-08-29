عاجل.. وزير المالية: قرارات هامة بخصوص السلع المكدسة بالموانئ خلال 72 ساعة

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن أنه خلال ال 72 ساعة المقبلة ستصدر قرارات هامة بخصوص الإفراج الجمركي عن السلع المادية بالموانئ.

وقال وزير المالية، إنه تم التوافق بين وزارة المالية والبنك المركزي والنقل ووزارة التجارة والصناعة حول عدة قرارات لحل أزمة تكدس السبع بالموانئ سيتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة.

تحويل 532 مليار جنيه لصندوق المعاشات

واضاف محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة استطاعت في 38 شهر تحويل 532 مليار جنيه لصندوق المعاشات، مؤكدا أن هذا العام سيشهد تخصيص 25 مليار جنيه لمعاش تكافل وكرامة وهو ما يزيد بنسبة كبيرة عن السنوات السابقة.

وزير المالية: تضخم مستورد من الخارج

وتابع وزير المالية: "نعمل على مجموعة من حزم الحماية الاجتماعية للتغلب على الموجة التضخمية الكبيرة المستوردة من الخارج، مؤكدًا أن هذا التضخم مستورد من الخارج وليس بفعل عوامل محلية، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار البترول والحبوب وخصوصا القمح أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم محليًا.

وشارك بفعاليات المؤتمر الدكتور محمد معيط وزير المالية واحمد كجوك، نائب الوزير لشئون السياسات المالية الكلية والدكتور إيهاب ابو عيش، نائب الوزير لشئون الضرائب المصالح الإيرادية وسارة عيد، المتحدث الرسمي للوزارة لشئون الموازنة العامة ومساعد نائب الوزير لشئون السياسات المالية الكلية وعدد من قيادات الوزارة.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة المالية عن نجاحها في تحقيق فائض أولي بموازنة السنة المالية الماضية تقدر بنحو 2.1%من الناتج المحلي الإجمالي مع استهداف وصول معدلات النمو بنهاية العام المالي الجاري لما يقارب 5.5%.

وتستهدف الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي الوصول بفاتورة عجز الموازنة للدولة إلى نحو 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.