سعر اليورو مقابل الريال السعودي والدرهم الاماراتي اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022

انخفض سعر اليورو مقابل الريال السعودي اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022، وكذلك الحال بالنسبة للدرهم الإماراتي، وذلك خلال جلسات التداول وتعاملات البنوك المبكرة صباح اليوم الاثنين.

سعر اليورو مقابل الريال السعودي اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022

سجل سعر اليورو EUR عملة الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين 29 أغسطس انخفاضًا ملحوظًا مقابل الريال السعودي SAR العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية حيث سجل الانخفاض قيمة (-0.0041) نقطة بنسبة (-0.11%)، وذلك خلال جلسات التداول وسوق صرف العملات صباح اليوم الاثنين.

جاء سعر اليورو مقابل الريال السعودي اليوم الاثنين = 3.7278 ريال سعودي.

جاء سعر الريال السعودي مقابل اليورو اليوم الاثنين = 0.2683 يورو.

سعر اليورو مقابل الريال السعودي خلال الأسبوع الماضي

جاء سعر اليورو يوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022 = 3.7200 ريال سعودي.

سجل سعر اليورو يوم الأربعاء 24 أغسطس 2022 = 3.7369 ريال سعودي.

سجل سعر اليورو يوم الخميس 25 أغسطس 2022 = 3.7653 ريال سعودي.

جاء سعر اليورو يوم الجمعة 26 أغسطس 2022 = 3.7440 ريال سعودي.

سجل سعر اليورو يوم السبت 27 أغسطس 2022 = 3.7437 ريال سعودي.

سجل سعر اليورو يوم الأحد 28 أغسطس 2022 = 3.7437 ريال سعودي.

سعر اليورو مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022

سجل سعر اليورو EUR مقابل الدرهم الإماراتي AED اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022 انخفاضًا ملحوظًا حيث سجل الانخفاض قيمة (-0.0066) نقطة وبنسبة (-0.18%)، وذلك خلال جلسات التداول صباح اليوم الاثنين.

سجل سعر اليورو مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين = 3.6438 درهم إماراتي.

سجل سعر الدرهم الاماراتي مقابل اليورو اليوم الاثنين = 0.2743 يورو.

سعر اليورو مقابل الدرهم الإماراتي خلال الأسبوع الماضي