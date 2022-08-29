عاجل.. انخفاض أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022

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انخفضت أسعار الذهب فى مصر، خلال تعاملات اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022، بقيمة 6 جنيهات وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 الذي يقيس متوسط تحركات سعر الذهب في مصر1076 جنيها بينما سجل بنهاية تعاملات مساء أمس الاحد قيمة 1082 جنيها.

أسعار الذهب فى مصر اليوم

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 قيمة 1236 جنيها.

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 نحو 1082 جنيها.

سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 قيمة 927 جنيها.

سجل سعر الذهب اليوم عيار 14 قيمة 721 جنيها.

وخلال تعاملات الأسبوع المنصرم سجل سعر الذهب في مصر ارتفاعات متوالية قفز على أثرها سعر الذهب عيار 21 الذي يقيس متوسط تحركات الأسعار في مصر، من أدنى مستوياته الأسبوعية والتي سجل خلالها نحو 1063 جنيها إلى 1090 جنيها بقيمة 27 جنيها، فيما يُسجل الذهب وقت النشر نحو 1076 جنيها.





أسعار الذهب اليوم عالميا



تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين، بعد تمسك الدولار بالمكاسب نتيجة إشارة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إلى أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لترويض التضخم المرتفع.

و حسب موقع سي أن بي سي الأمريكي، تراجع سعر الذهب اليوم في العقود الفورية بنسبة 0.3 % إلى 1732.17 دولارًا للأوقية قبل تسجيله 1721 دولار وقت النشر، بعد انخفاضه 1.2 % يوم الجمعة، وانخفض سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بـ0.3٪ إلى 1745.3 دولار.

جاء ذلك بعد ما استقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى في عقدين عند 109.29 الذي لامسه الشهر الماضي، مما جعل السبائك ذات تكلفة أعلى لمن يحملون عملات أخرى.

وحذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول يوم الجمعة في مؤتمر البنوك المركزية في جاكسون هول في وايومنغ، من أن الأمريكيين يتجهون إلى فترة مؤلمة من تباطؤ النمو الاقتصادي واحتمال ارتفاع معدل البطالة حيث يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لمحاربة التضخم المرتفع.

وكان استمر سعر الذهب في الاتجاه الضعيف الأسبوع الماضي، حيث أغلق في المنطقة السلبية مع خسائر بنحو 0.47٪.

وشهد سعر الذهب تقلبات خلال الأسبوع حيث تعافت الأسعار وسط الاهتمام بالشراء عند مستويات منخفضة حول 1730 دولارًا للأونصة، لكنه تخلى عن جميع المكاسب مع إغلاق الأسبوع.

كان العامل الرئيسي، الذي مارس الضغط على سعر الذهب هو الزخم الصعودي في مؤشر الدولار الذي استمد قوته من البيانات الاقتصادية الأفضل من المتوقع والتعليقات المتشددة من قبل العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، مشددًا على الحاجة إلى مزيد من تشديد السياسة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى السيطرة على التضخم.

أسعار الذهب اليوم في السعودية



تراجع سعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 24 نحو 210.10 ريال

سجل سعر الذهب اليوم في السعودية عيار 21 قيمة 182.13 ريال

سجل سعر الذهب اليوم في السعودية عيار 18 نحو 156.11 ريال

أسعار الذهب اليوم في عمان



تراجع سعر الذهب اليوم في عمان وسجل عيار 24 نحو 21.52 ريال عماني

سجل سعر الذهب اليوم في عمان عيار 21 نحو 18.83 ريال عماني

سجل سعر الذهب اليوم في عمان عيار 18 نحو 16.14ريال عماني



أسعار الذهب اليوم في امريكا



تراجع سعر الذهب اليوم في أمريكا بعد انخفاض سعر الأوقية الذي سجل قيمة 1721 دولار نحو:

سجل سعر الذهب اليوم في امريكا عيار 24 قيمة 55.36دولار أمريكي

سجل سعر الذهب اليوم في امريكا عيار 21 قيمة 48.44 دولار أمريكي

سجل سعر الذهب اليوم في امريكا عيار 18 نحو 41.52دولار أمريكي