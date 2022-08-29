انخفاض أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022

شهد سعر الذهب في السعودية، اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022، انخفاضًا مع بداية التعاملات اليومية بالأسواق المحلية، حيث جاء سعر جرام الذهب اليوم متراجعًا بمقدار ريالين عن سعر أمس الأحد، متأثرًا بهبوط سعر المعدن الأصفر عالميًا في أول يوم عمل بالبورصة العالمية بعد انتهاء الإجازة الأسبوعية (السبت والأحد)، وفي ظل استمرار انخفاض حركة البيع والشراء بالأسواق المحلية في المملكة.

وجاء تراجع أسعار الذهب اليوم في السعودية الاثنين 29 أغسطس 2022، مع انخفاض حركة البيع والشراء بالمملكة والتداول الضعيف على الذهب عالميًا.

سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022

وانخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين في الأسواق المحلية بالمملكة العربية السعودية، لتكون الأسعار كالآتي:

سعر الذهب مباشر في السعودية:

سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية: 207.49 ريال، ما يعادل (55.33 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية: 190.20 ريال، ما يعادل (50.72 دولار).

في حين جاء سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية: 181.56 ريال، ما يعادل (48.42 دولار).

وسعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية: 155.62 ريال، ما يعادل (41.50 دولار).

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية 121.04 ريال، ما يعادل (32.28 دولار).

سعر شراء الذهب المستعمل اليوم في السعودية:

وتراجعت أيضًا أسعار شراء الذهب المستعمل اليوم الاثنين في الأسواق المحلية بالمملكة، وهي كالآتي:

سعر جرام الذهب عيار 24 مستعمل: من 185 حتى 188 ريالًا.

سعر جرام الذهب عيار 22 مستعمل: من 180 حتى 185 ريالًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 مستعمل: من 170 حتى 176 ريالًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 مستعمل: من 145 حتى 150 ريالًا.

سعر الذهب بالدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي

بينما جاء سعر أونصة الذهب، اليوم الاثنين، في السعودية بالريال مقابل الدولار الأمريكي، كالآتي:

سعر أونصة الذهب في السعودية للبيع: 6453 ريالًا، ما يعادل (1721 دولارًا).

سعر أونصة الذهب في السعودية للشراء: 6457 ريالًا، ما يعادل (1722 دولارًا).

سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022

وجاء سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022، بالأسواق المحلية، كالآتي:

سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 21: 1742 ريالًا، ما يعادل (464 دولارًا).

سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 22: 1825 ريالًا، ما يعادل (486 دولارًا).

سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 24: 1991 ريالًا، ما يعادل (531 دولارًا).

ويتأثر سعر الذهب عالميًا بمدى رفع وخفض قيمة الدولار، حيث يكون في علاقة عكسية بين الذهب وسلة العملات العالمية مثل: الدولار، واليورو، والين الياباني، والجنيه الاسترليني، واليوان الصيني، وغيرها من العملات، فكلما ارتفعت قيمة العملات انخفض سعر الذهب عالميًا، بينما إذا تراجعت قيمة العملات ارتفع سعر الذهب، في حين أن السوق المحلي بالمملكة يتأثر طرديًا بالسوق العالمي.