ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة التركية، اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022، متخطيًا مستوى 18.16 ليرة تركية، متجهًا إلى أعلى مستوى له منذ منتصف ديسمبر 2021، وسط الإعلان عن عجز الميزان التجاري التركي الأكبر على الإطلاق، تزامنًا مع صعود مؤشر الدولار الصعود عالميًا، حيث سجل مؤشر الدولار اليوم 109.078 نقطة الآن.

سعر الدولار في تركيا اليوم مقابل الليرة

سجل سعر الدولار مقابل الليرة التركية، في سوق العملات اليوم ارتفاعًا ملحوظًا، حيث يتم تداول الدولار في تركيا الآن عند 18.1823 ليرة تركية للشراء، مقابل 18.1923 ليرة تركية سعر البيع، بارتفاع قدره 0.0231 نقطة، ومعدل تغير 0.13% في الاتجاه الموجب، مقارنةً بالسعر عند الافتتاح والبالغ 18.1643 ليرة تركية، ومن المتوقع أن يسجل الدولار مقابل الليرة أعلى قيمة له اليوم عند 18.2107 ليرة تركية، بينما يصل إلى أدنى مستوى له عند 18.1550 ليرة تركية.

تركيا تسجل أكبر عجز بالميزان التجاري.. والليرة تهبط

منذ ساعات قليلة تم إعلان بيانات الميزان التجاري التركي والتي أوضحت تسجيل تركيا أعلى عجز، وصل إلى 10.69 مليار ليرة، وهو ما تخطى التوقعات التي كانت تشير إلى عجز تجاري في حدود 10.6 مليار ليرة، مقابل معدل العجز التجاري في يونيو الماضي والذي جاء عند 8.17 مليار ليرة، لنجد أن بيانات عجز يوليو الماضي هي الأكبر في تاريخ تركيا وفقًا لجهاز الإحصاء التركي، فيما ارتفعت مؤشرات الثقة الاقتصادية التركية في شهر أغسطس لتصل إلى 94.3 نقطة، مقابل 93.4 نقطة في يوليو الماضي.

وقد واصل الدولار في تركيا صعوده متزامنًا هذا مع ارتفاع مؤشر الدولار عالميًا، حيث تخطى مستوى 109 نقاط، على الجانب الموازي أدى تخفيض أسعار الفائدة من 14% إلى 13%، بواقع 100 نقطة أساس، في ظل حالة الضعف التي أصابت الاقتصاد التركي والمعدلات القياسية للتضخم والتي لم تشهدها تركيا منذ 24 عامًا، إلى هبوط أكبر في سعر الليرة التركية أمام الدولار مسجلةً 18.18 ليرة تركية.

سعر اليورو مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022

سجل سعر اليورو EUR مقابل الدرهم الإماراتي AED اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022 انخفاضًا ملحوظًا حيث سجل الانخفاض قيمة (-0.0066) نقطة وبنسبة (-0.18%)، وذلك خلال جلسات التداول صباح اليوم الاثنين.

سجل سعر اليورو مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين = 3.6438 درهم إماراتي.

سجل سعر الدرهم الاماراتي مقابل اليورو اليوم الاثنين = 0.2743 يورو.

سعر اليورو مقابل الدرهم الإماراتي خلال الأسبوع الماضي