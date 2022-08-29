تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 29 / 8 / 2022 في الأقصر

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بيض - أرشيفية
بيض - أرشيفية

تواصل أسعار الدواجن البيضاء والحمراء، في محافظة الأقصر، ارتفاعها، حيث رصدت الفجر أسعار  اليوم الاثنين 29 / 8 / 2022، وذلك خلال التعاملات الشرائية للمواطنين.

 

سعر الدواجن البيضاء بالأقصر

وتنشر “الفجر”، لقرائها الأعزاء أسعار الدواجن في محافظة الأقصر، حيث سجل سجل كيلو الفراخ الأبيض متوسط سعر32.5 جنيهًا، بزيادة نصف جنيه عن أسعار أمس، وسجل سعر كيلو الفراخ الأمهات  متوسط 31.5  جنيهًا، بزيادة جنيه عن أسعار أمس.
 

سعر الدواجن الحمراء بالأقصر

وسجل متوسط سعر الفراخ الساسو 33 جنيها للكيلو، وسجل سعر الفراخ البلدي نحو 48 جنيهًا للكيلو، وذلك بزيادة 2 جنيه عن تعاملات اليوم الماضي.

كما شهدت أسعار البيض، استقرارًا خلال الفترة الحالية، ليستقر سعر كرتونة البيض عند 48 جنيها للمستهلك.
يذكر أن الأسعار المشار إليها سابقًا طبقًا لأسعار البورصة اليوم، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر لإضافة هامش ربح.

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