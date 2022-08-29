جلسة الختام.. البورصة تفقد 1.5 مليار جنيه اليوم الاثنين

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 1.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.708 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 10122 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 1916 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 12472 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 4087 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 2209 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 3163 نقطة.

وزير المالية يبعث رسالة طمأنة بخصوص الدين الخارجي

عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مؤتمرًا صحفيًا لعرض مؤشرات الأداء المالي لموازنة العام المالي الجاري، أكد من خلاله على أنه بالرغم من ارتفاع أسعار السلع الأساسية خصوصا القمح والبترول، وزيادة سعر الفائدة محليا وعالميًا بمقدار ثلاثة اضعاف، إلا أن الدين الخارجي لم يرتفع.

وخلال المؤتمر، الذي عقده ظهر اليوم (الاثنين)، بعث معيط رسالة طمأنة بخصوص الدين الخارجي لمصر، قائلًا: “إن الدين الخارجي لمصر تحت السيطرة".

واوضح وزير المالية، أن الدين الخارجي لمصر في نهاية يونيو 2021 هو نفس الدين الخارجي لمصر في نهاية يونيو 2022 والمقدر بنحو 83 مليار دولار ولم يتغير ولكن ما تغير هو سعر الصرف وبالتالي عند تحويله للجنيه المصري ستشعر في الموازنة أنه زاد ولكنه لم يزيد.

ولفت وزير المالية، إلى أن معظم الدين الخارجي لمصر طويلة الأجل، حيث يبلغ متوسط عمر الدين في الموازنة العامة للدولة 12 عام ومتوسط سعر الفائدة الخاص به 6٪ وهو ما يؤكد أن معظم الدين الخارجي طويل الأجل.

ويشارك بفعاليات المؤتمر الدكتور محمد معيط وزير المالية واحمد كجوك، نائب الوزير لشئون السياسات المالية الكلية والدكتور إيهاب ابو عيش، نائب الوزير لشئون الضرائب المصالح الإيرادية وسارة عيد، المتحدث الرسمي للوزارة لشئون الموازنة العامة ومساعد نائب الوزير لشئون السياسات المالية الكلية وعدد من قيادات الوزارة.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة المالية عن نجاحها في تحقيق فائض أولي بموازنة السنة المالية الماضية تقدر بنحو 2.1%من الناتج المحلي الإجمالي مع استهداف وصول معدلات النمو بنهاية العام المالي الجاري لما يقارب 5.5%.

وتستهدف الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي الوصول بفاتورة عجز الموازنة للدولة إلى نحو 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.