الضرائب: لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية فقط في هذا التاريخ

مختار توفيق: اكتمال إلزام جميع ممولي مصلحة الضرائب المصرية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى 15ديسمبر المقبل

أكد " مختار توفيق عباس رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على متابعة وزير المالية الدؤوبة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بمراحلها المختلفة، موضحًا اكتمال إلزام جميع ممولي مصلحة الضرائب المصرية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى 15ديسمبر المقبل.

ولفت " مختار توفيق " إلى أنه اعتبارًا من الأول من أبريل ٢٠٢٣، لن يتم الاعتداد فى إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية، أو خصم أو رد ضريبة القيمة المضافة إلا بالفواتير الإلكترونية فقط.

وأضاف" رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه تم إعلان الجدول الزمنى لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بكل المحافظات، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وفقًا لقائمة الممولين المنشورة بالموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب «https://www.eta.gov.eg»، فى المرحلة الثامنة لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، التى تتضمن أربع مراحل فرعية.



وأوضح أن المرحلة الفرعية الأولى تشمل إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية اعتبارًا من ١٥ سبتمبر المقبل، بينما تشمل المرحلة الفرعية الثانية إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الشرقية والغربية وكفر الشيخ والمنوفية ودمياط اعتبارًا من ١٥ أكتوبر المقبل، وتتضمن المرحلة الفرعية الثالثة إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الدقهلية وبورسعيد والاسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء اعتبارًا من ١٥ نوفمبر المقبل، وتشمل المرحلة الفرعية الرابعة إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الفيوم وأسيوط وسوهاج والمنيا وقنا وبني سويف والوادي الجديد والأقصر وأسوان والبحر الأحمر، وكل الممولين المسجلين بمصلحة الضرائب بجميع محافظات الجمهورية، الذين لم يصدر لهم قرارات إلزام بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية فى أى مرحلة سابقة، اعتبارًا من ١٥ ديسمبر المقبل، وبذلك يكون جميع ممولي مصلحة الضرائب المصرية ملزمين بالفاتورة الإلكترونية اعتبارًا من ١٥ ديسمبر هذا العام.