ترتيب هداف الدوري الإسباني 2022.. ليفاندوفسكي يعتلي القمة

هداف الدوري الإسباني، من ضمن أكثر العمليات بحثا عبر مؤشرات بحث موقع جوجل العالمي، خلال الفترة الأخيرة، حيث يبحث الكثير من عشاق ومحبي الساحرة المستديرة حول العالم عن ترتيب هداف الدوري الإسباني 2022، والذي يعتلي صدارتها الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ويتصدر النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة، جدول ترتيب هداف الدوري الإسباني برصيد 4 أهداف، من أصل 3 مباريات خاضها مع الفريق منذ انطلاق الموسم الحالي، بعدما أحرز هدفين أمام بلد الوليد في المباراة التي جمعت بينهما أمس ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، ترتيب هداف الدوري الإسباني 2022، وهي على النحو التالي:-

ترتيب هداف الدوري الإسباني 2022

وحقق فريق برشلونة فوزا كبيرا على بلد الوليد بنتيجة 4-0، فى المباراة التي أقيمت بملعب "سبوتيفاى كامب نو" معقل البلوجرانا، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مواجهات الدوري الإسباني.

سجل النجم البولندي ليفاندوفسكي هدف التقدم لصالح برشلونة في الدقيقة 24، ثم أضاف بيدري الهدف الثاني في الدقيقة 43 من زمن اللقاء، وأحرز روبرت ليفاندوفسكى الهدف الثالث لصالح برشلونة فى الدقيقة 65 من زمن المباراة، ثم اختتم سيرجي روبيرتو أهداف الفريق الكتالوني في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني.. بنزيما الثالث

ودخل النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد في الصورة بجدول ترتيب هداف الدوري الإسباني، بعدما أحرز هدفين في فوز فريقه أمام مضيفه إسبانيول بنتيجة 3 - 1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الأحد، على ملعب "كورنيا إل برات"، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

وتقدم الملكي بالهدف الأول عن طريق نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، ونجح خوسيلو في إدراك هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني، نجح النجم الفرنسي كريم بنزيما فى تسجيل ثاني أهداف الميرنجي في الدقيقة 88 بعد متابعته لعرضية البرازيلي رودريجو، وأضاف بنزيما ثالث أهداف الفريق الملكي في الدقيقة 10 من الوقت بدلا من الضائع من تسديدة رائعة من ضربة حرة مباشرة.

ويتبقى مباراتين على انتهاء مواجهات الجولة الثالثة من مسابة الدوري الإسباني، وهم مباراة قادش أمام نظيره فريق أتلتيك بلباو، ومباراة فالنسيا ضد أتلتيكو مدريد، والمقرر إقامتهما مساء اليوم الاثنين.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2022 ليفاندوفسكي يعتلي القمة

ويأتي ترتيب هداف الدوري الإسباني 2022 قبل ختام مباريات الجولة الثالثة على النحو التالي:

1- روبرت ليفاندوفسكي 4 أهداف.



2- بورخا إيجليسياس 4 أهداف.



3- كريم بنزيما 3 أهداف.



4- ياجو أسباس 3 أهداف.



5- خوانمي هدفين.



6- ألفارو موراتا هدفين.



7- فينيسيوس جونيور هدفين.



8- إزيكييل أفيلا هدفين.



9- ألكس باينا هدفين.



10- خوسيلو هدفين.