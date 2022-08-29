هيئة تقويم التعليم تعلن عن عدة خدمات لدعم الرحلة التعليمية للطلاب

تصدرت هيئة تقويم التعليم، اليوم الإثنين الموافق 29 أغسطس 2022، تريند مؤشرات بحث موقع جوجل العالمي في المملكة العربية السعودية، وذلك عقب الإعلان عن عدة خدمات لدعم الرحلة التعليمية للطلاب.

وأعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن تقديم 4 خدمات لدعم الطلاب، وتعتبر هيئة تقويم التعليم هي الجهة التنظيمية المختصة بعمليات تقويم التعليم سواء الحكومي أو الأهلي في المملكة العربية السعودية.

وأكدت هيئة تقويم التعليم بأنها ستطلق حزمة من الخدمات لدعم المرحلة التعليمية للطلاب والطالبات، ويعد الهدف من ذلك إعداد مواطن منافس عالميًا ومتميز في مستقبله العلمي والمهني.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، الخدمات التي تقدمها هيئة تقويم التعليم لدعم المرحلة التعليمية للطلاب، وهي على النحو التالي:-

هيئة تقويم التعليم والتدريب

قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية، بالإعلان عن تقديم حزمة من الخدمات لدعم الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات.

وأوضح الحساب الرسمي لهيئة تقويم التعليم والتدريب، من خلال موقع "تويتر"، ما يلي: "تقدم الهيئة عددًا من الخدمات لدعم الرحلة التعليمية لأبنائنا وبناتنا الطلبة، وتميز مستقبلهم العلمي والمهني".

وتعد هيئة تقويم التعليم والتدريب هي هيئة حكومية ذات شخصية قانونية وإدارية ومالية مستقلة، تهدف إلى الارتقاء بمستوى التعليم والتدريب داخل المملكة العربية السعودية، حتى تكون في ريادة الدول العربية والعالمية في مجال التعليم والتدريب.

خدمات هيئة تقويم التعليم

وقدمت هيئة تقويم التعليم والتدريب تحت شعار "يدًا بيد نحو إعداد مواطن منافس عالميًا"، 4 خدمات لدعم الرحلة التعليمية للطلاب، وهي كالتالي:-

1- برنامج منافس هيئة التقويم

وقد قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب بإصدار برنامج منافس لكي يتم تقييم وتحسين التحصيل العلمي لطلاب وطالبات المدارس.

2- مؤشر ترتيب هيئة تقويم التعليم

ويعد الهدف الأساسي من مؤشر ترتيب التعريف أكثر عن مستوى مدرسة أولادك مقارنةً بغيرها من المدارس.

3- اختبارات ومقاييس للموهوبين والمبدعين

ويهدف اختبارات ومقاييس للموهوبين والمبدعين لكي يقوم بالمساعدة على تحديد الموهوبين ودعمهم.

4- تقويم المدارس واعتمادها

ويعد الهدف من تقويم المدارس هو ضمان وتحسين جودة وأداء المدارس.