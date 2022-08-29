ننشر أسماء الطلاب المقبولين في كلية المسجد النبوي للعام الدراسي 1444

يبحث عدد كبير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، خلال الساعات القليلة الماضية، عن أسماء الطلاب المقبولين في كلية المسجد النبوي للعام الدراسي 1444.

وكشفت كلية المسجد النبوي، من خلال حسابها الرسمي بموقع التغريدات المُصغر "تويتر"، أسماء المقبولين من طلاب الثانوية بالمملكة العربية السعودية، للفصل الدراسي الأول لعام 1444 هجريًا، مضيفه أنه يتم رفع الملفات إلكترونيا والحضور لمطابقتها ابتداءً من يوم الاثنين 1444/2/2هـ، علمًا بأن آخر موعد لتسليم الملفات الخميس 1444/2/12هـ.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، أسماء الطلاب المقبولين في كلية المسجد النبوي للعام الدراسي 1444، وهي على النحو التالي:-

عدد الطلاب المتقدمين لكلية المسجد النبوي

وكشفت كلية المسجد النبوي، اليوم الإثنين الموافق 29 أغسطس 2022، عدد الطلاب المتقدمين للدراسة بها في العام الدراسي الجديد 1444، موضحة أنه بلغ عدد الطلاب الراغبين في الالتحاق بها 2247 طالب، مشيرا إلى أن عدد الحاضرين لاختبار القبول التحريري بلغ 252.

جدير بالذكر، أن كلية المسجد النبوي قد أعلنت عن استقبال أكثر من 300 متقدمة لاختبارات القبول التحريرية على الكلية وذلك بالمصلى الشرقي والمصلى الغربي، موضحة أنه سيتم إعلان أسماء المرشحات للمقابلة الشخصية عبر الرسائل النصية بعد مرور 4 أيام من تاريخ الاختبار التحريري.

ويذكر أن كلية المسجد النبوي كانت قد أعلنت الانتهاء من استعدادات استقبال الطالبات المسجلات إلكترونيًا، من خلال إعداد مواقع مخصصة لأداء الاختبار داخل أروقة المسجد بالأقسام النسائية وسط منظومة إشرافية مكونة من 80 مراقبة و16 لجنة و17 مشرفة.

ننشر أسماء المقبولين 1444 في كلية المسجد النبوي

ونقدم لكم متابعينا الكرام خدمة نشر القائمة الكاملة للطلاب المقبولين في كلية المسجد النبوي، حيث يمكن للطلاب رفع الملفات من خلال هذا الرابط (اضغط هنـــــــا).

تخصصات كلية المسجد النبوي

- قسم الشريعة وهو القسم الذي يُعنى بالفقه الإسلامي وأصوله.

- قسم القرآن الكريم وعلومه وإن هذا التخصص أو القسم هو مخصص فقط للطلاب الذكور.

- قسم السنة وعلومها وأيضًا هذا القسم مثل سابقه فقط للطلاب الذكور.

- قسم اللغة العربية وهو القسم الذي يهتم بلغة القرآن الكريم بالإضافة إلى آدابه.

- قسم العقيدة وهو القسم الذي يهدف إلى تعليم العقيدة الصحيحة.

شروط القبول بكلية المسجد النبوي

- يجب على الطالب المتقدم أن يكون حاصلًا على الشهادة الثانوية العامة أو أن يكون حاصلًا على ما يعادل هذه الشهادة.

- يجب أن تكون مدة حصوله على شهادة الثانوية العامة لا تزيد عن خمس سنوات، وإن المجلس التعليم ي مخول أن يستثني هذا الشرط إذا طُرحت الأسباب المقنعة.

- يجب أن يكون الطالب المتقدم حسن السيرة والسلوك.

- يجب على الطالب أن يجتاز الاختبار أو المقابلة التي سيجريها له المجلس التعليمي.

- يجب أن يكون لائقًا من الجانب الطبي وأن لا يعاني من أمراض ممكن أن تعيقه عن الدارسة.

- يجب أن يكون حاصلًا على الموافقة الخطية من المرجع في حال عمله في جهة حكومية أو في جهة خاصة بأنه يستطيع أن يباشر دراسته في الكلية.

- يجب أن يكون حاملًا للجنسية السعودية أو معه إقامة نظامية بشرط أن يكون حاصلًا على الموافقة من مرجعه.

- يجب عليه أن لا يكون قد سبق طي قيده أو ملفه من الكلية بسبب أكاديمي أو سبب أخلاقي أو تأديبي، أو قد فصل من جامعة أخرى أو مدرسة وطوي قيده وملفه لأسباب تأديبية.

- يجب أن يكون مستوفي لكافة الشروط التي يضعها ويحددها المجلس التعليمي.

- يجب على الطالبات أن يحفظن خمسة عشر جزءًا بشرط أن تكون الأجزاء متتالية من القرآن الكريم.