تعرف على قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2022

يبحث مجموعة كبيرة من المواطنين، خلال الساعات القليلة الماضية، عن قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2022، وذلك عقب زيادة أصناف السلع التموينية إلى 30 صنف.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن زيادة أصناف السلع التموينية إلى 30 صنف، عقب أن كانت 25 صنف فقط، بإضافة 5 أصناف وهي (المسلى النباتي والدقيق المعبأ والطحينة البيضاء والتونة المفتتة والمربي)، وذلك ضمن حرص الحكومة على توفير السلع وإتاحتها في الأسواق، بما يساهم في ضبط الأسعار، وعمل توازن بين المعروض من السلع وطلب المواطنين عليها، وعدم وجود أي ندرة في أي صنف بالسوق المحلي، فضلًا عن طمأنة المواطن بعدم وجود أي أزمة في أي سلعة داخل البلاد.

وعلى الرغم من تعرض البلاد والعالم لعدة أزمات أولها كورونا، ثم التضخم العالمي الناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية، ومواسم الأعياد وشهر رمضان، مع وجود مخزون سلعي يكفي شهور عديدة ويحقق الأمن الغذائي في البلاد.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2022، وهي على النحو التالي:-

5 سلع جديدة تُضاف على البطاقات التموينية

واتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية، العديد من القرارات لصالح محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، وبناءا على توجيهات سيادة رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمجموعة استثنائية في منظومة الدعم الغذائي لمدة 6 شهور، تبدأ من شهر سبتمبر المقبل، يستفيد منها 9 ملايين أسرة، وما يقرب من 36 مليون مستفيد، حيث تحصل الأسرة على دعمًا إضافيًا على بطاقة التموين مقداره 100 جنيه شهريًا، و200 جنيه للأسرتين، و300 جنيه للثلاث أسر، فضلًا عن إضافة 5 سلع لجميع المستفيدين، ليتاح للمواطن الحصول على احتياجاته الأساسية، من 30 سلعة بعد أن كانت 25 سلعة قبل شهر سبتمبر، ويتاح صرف السلع الإضافية في حال تبقى مبلغ من الدعم.

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2022

وحددت وزارة التموين أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2022، حيث بدأت مخازن الجملة التابعة للوزارة، وعددها 1500 مخزن، بصرف السلع التموينية لمنافذ البقالين استعدادا لبدء صرفها يوم الخميس المقبل، وذلك في إطار المقررات الشهرية لأصحاب البطاقات التموينية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:-

* سعر السكر المعبأ – عبوة 1 كجم: 10.5 جنيه.

* سعر الزيت الخليط – عبوة 800 مللي: 23 جنيها.

* سعر أرز – عبوة 1 كجم: 10.5 جنيه.

* سعر المكرونة – عبوة 800 جم: 10.5 جنيه.

* سعر المكرونة – عبوة 400 جم: 5.25 جنيه.

* سعر العدس المجروش – عبوة 500 جم: 11 جنيها.

* سعر الفول – عبوة 500 جم: 7.50 جنيه.

* سعر الدقيق – عبوة 1 كجم: 11 جنيًا.

* سعر مسلى صناعي – عبوة 800 جم: 24 جنيها.

* سعر الشاي الناعم – عبوة 40 جم: 3 جنيهات.

* سعر الصلصة – عبوة 300 جم: 4.75 جنيه.

* سعر التونة المفتتة – عبوة 140 جم: 12 جنيهًا.

* سعر المربى – عبوة 350 جم: 14 جنيها.

* سعر جبنة تتراباك – عبوة 250 جم: 7 جنيهات.

* سعر جبنة تتراباك – عبوة 500 جم: 13 جنيهات.