أسعار العملات الأجنبية في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء 30-8-2022

استقرت أسعار العملات الأجنبية في بداية التعاملات البنوك اليوم، بعد أن ارتفع أمس سعر العملة الأمريكية بنحو قرشين بعد أن سجلت ارتفاع بنحو 7 قروش خلال تعاملات الأسبوع الماضى واستقرت في بداية تعاملات الأسبوع الجاري.

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 19.16 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 19.16 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة: 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي: 19.14 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 19.14 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.21 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 19.17 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة: 19.12 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

وعلى صعيد العملات الأجنبية الرئيسية، تراجعت العملة الأوروبية (يورو) أمس ما بين 7 - 23 قرشا في الشراء والبيع، بالبنوك المصرية، فسجل سعر صرف اليورو في البنك الأهلي وبنك مصر 18.97 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل اليورو 18.95 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل اليورو في البنك التجاري الدولي 18.99 جنيه للشراء، 19.16 جنيه للبيع، وفي العربي الأفريقي 18.95 جنيه للشراء، 19.16 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، 19.05 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني أمس تراجعا ما بين 15 - 28 قرشا للشراء والبيع، بالبنوك المصرية، فسجل في بنكي الأهلي ومصر 22.29 جنيه للشراء، و22.46 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، سجل 22.27 جنيه للشراء، و22.58 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجل الإسترليني 22.31 جنيه للشراء، و22.58 جنيه للبيع، والبنك العربي الأفريقي 22.27 جنيه للشراء، و22.58 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري 22.47 جنيه للشراء، 22.60 جنيه للبيع. وعربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، سجل 5.20 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع، في حين سجل الدينار الكويتي 59.96 جنيه للشراء، و62.40 جنيه للبيع، طبقا للبنك الأهلي المصري.