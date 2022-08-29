ازدادت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، عن رابط التقديم على وظائف وزارة الدفاع السعودية 1444هـ،من قبل المواطنين الراغبين في فرصة عمل مناسبة تساعد على متطلبات الحياة الصعبة.

وبدأ اليوم الأول من صفر، التقديم على وظائف وزارة الدفاع السعودية 1444، التي أعلنت عنها القوات البحرية الملكية السعودية قبل أسبوع، وعددها 269 وظيفة، على نظام التعاقد على برنامج المساندة الفنية، في (جازان - الرياض - الجبيل - الدمام - جدة).

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، رابط التقديم على وظائف وزارة الدفاع السعودية 1444 والشروط، وهي على النحو التالي:-

شروط التقديم على وظائف وزارة الدفاع السعودية 1444

واشترطت الوزارة أن يكون المتقدم سعودي المنشأ والأصل واستثنت من ذلك من ولدوا أو نشأوا بسبب عمل والدهم في بلدان أجنبية على ألا يمتلكوا جنسية وجواز ذلك البلد، وألا يقل عمر المتقدم عن 17 عامًا ولا يزيد عن 22 عامًا، وأن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة فأعلى أو ما يعادلها من الشهادات.

كما اشترطت أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وألا يكون لديه أي سوابق عدلية قضائية، وأن يكون تمكن من اجتياز اختبار الكفايات، واختبار التحصيلي واختبار القدرات العامة واختبار التقديم الابتدائي والنهائي والمقابلة الشخصية، وأن يكون غير متزوج، وأن يتناسب طوله مع وزنه، وأن يكون اجتاز اختبار القبول الشامل الخاص بوزارة الدفاع وجميع الاختبارات الخاصة التي تطلبها كل كلية.

رابط التقديم على وظائف وزارة الدفاع السعودية 1444

وأوضحت الوزارة أنه لن يتم قبول أي كشف طبي إلا الصادر من اللجنة الطبية التابعة للجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية، وأن نتائج الفحص الطبي الصادرة نهائية ولا يحق للمتقدمين الاعتراض عليها ولا معرفة أسبابها، ودعت الراغبين في التقديم على هذه الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط إلى التقديم من خلال الدخول على هذا الرابط (اضغط هنـــــــا)، وذلك ابتداء من اليوم وحتى 07/ 02/ 1444هـ.