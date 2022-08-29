موانئ بورسعيد تتداول 21 سفينة



سجلت موانئ بورسعيد دخول وخروج 21 سفينة، خلال عمليات التداول، وشهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتى حاويات وخروج 4 سفن، وموجود على الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر دخول 3 سفن.

وشهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات، وموجود على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 3 سفن، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينتين، ومتواجد على الأرصفة سفينة.

وذكرت هيئة الميناء فى بيان اليوم الإثنين، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة (AQASIA) وجنسيتها مالطا ويبلغ طولها 95 مترا والغاطس 6 أمتار وذلك لشحن 3150 طن صودا ك أو ية من الميناء.

ويجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.