عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين يسجل أعلى مستوى منذ 2007

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

سجل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين أعلى مستوى له في 15 عاما يوم الاثنين بينما أعاد المستثمرون ترتيب مراكزهم لفترة ممتدة لزيادات كبيرة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي في أعقاب كلمة رئيسه جيروم باول يوم الجمعة.

وبعبارات هي الأكثر حدة حتى الآن في دورة التشديد النقدي، قال باول إن البنك المركزي الأمريكي سيواصل رفع أسعار الفائدة في مسعاه لكبح التضخم بالرغم من أن تلك الزيادات تسبب ألما للأسر والشركات.

وتتوقع الأسواق الآن فرصة بنحو 65 في المئة لأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه في سبتمبر أيلول، مقارنة مع نحو 57 بالمئة يوم الجمعة عندما تحدث باول.

وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، إلى 3.489 بالمئة وهو أعلى مستوى منذ أواخر 2007 وبزيادة ثماني نقاط أساس عن مستواه عند الإغلاق يوم الجمعة.

وصعدت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشرة أعوام ثماني نقاط أساس أيضا إلى 3.13 بالمئة، لكنها ما زالت بعيدة عن أعلى مستوى لها الذي سجلته في منتصف يونيو حزيران والبالغ 3.49 بالمئة.

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