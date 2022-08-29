أعلن خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة، وذلك بداية من غدا الثلاثاء وحتى الخميس الموافق 1 سبتمبر المقبل، إذ يتوقع الخبراء أن يكون الطقس حارا رطبا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلا للحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حارا رطبا على باقي الأنحاء.

توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة

ووفق بيان الأرصاد، فإنه من المتوقع استمرار ارتفاع الرطوبة على مدار اليوم ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 لـ 3 درجة مئوية، فضلًا عن أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

ونوهت هيئة الأرصاد بسقوط أمطار غدا الثلاثاء على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة بنسب حدوث تصل لـ 20 % تقريبا.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 30 أغسطس 2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 37.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 37.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 44.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والمحسوسة 45.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 31 أغسطس 2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 43.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والمحسوسة 45.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 1 سبتمبر 2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 34.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 45.