"حصاد التوك شو".. حقيقة انخفاض مخزون مصر من الشاي ومفاجأة بشأن طلب زوجة لزوجها في بيت الطاعة

شهدت مصر على مدار 24 ساعة، العديد من القضايا الهامة، التي ركزت عليها برامج التوك شو، والقنوات الفضائية، من بينها، محامي أسرة الراسي يكشف آخر تطورات التحقيقات في حادث وفاة جورج الراسي، فضلا عن كشف حقيقة انخفاض مخزون مصر من الشاي.

آخر تطورات التحقيقات في حادث الوفاة

أكد أشرف الموسوي، محامي عائلة الراسي، أن العائلة في صدد تقديم شكوى أمام القضائين الجزائي والمدني ضد الدولة اللبنانية وكل من يظهره التحقيق في جرم مخالفة أبسط قواعد السلامة العامة على طريق المصنع، مما أدى إلى مقتل الراسي بحادث سير نتيجة اصطدام سيارته بالحاجز الوسطي في المنطقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج مصر جديدة، الذي يبث على قناة Etc، مساء اليوم الاثنين، أن رفع دعوى قضائية سيكون بالتشاور مع عائلة الراسي، ولم تتخذ أي قرار أو حاسم أو نهائي في هذا الصدد.

وشدد محامي العائلة على أن دم الفنان الراحل جورج الراسي، لن يترك هدر مهما كان، وقد نتطرق للشكل القانوني أو رفع دعوى، وهذا ماستسفر عنه الأيام القادمة.

عمل المرأة حكم كرة من أصعب المهن

رصد برنامج "الستات"، المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الإثنين، عمل المرأة كحكم في رياضة كرة القدم، مؤكدًا أنه من أصعب الأعمال، نظرًا لما تنطوي عليه هذه المهنة من مخاطر.

وقال الإعلامية مفيدة شيحة، إن "مهنة الحكم في عالم كرة القدم بتعبر واحدة من أصعب المهن، لأنه مش ممكن بأي شكل من الأشكال أنه يتفق الجميع على قرارات الحكم، ودايمًا ما يتم توجيه الاتهامات للحكم، سواء عن طريق اللاعبين أو الأجهزة الفنية أو الجماهير اللي بتحضر الماتش".

وأضافت مفيدة شيحة: "تخيل بقى كل ده وأن يكون الحكم واحدة ست، وطبعا الأمور بتكون صعبة جدًا خاصة لو بتحكم ماتشات الرجال".

حقيقة انخفاض مخزون مصر من الشاي

قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة، إن كافة المنتجات متوفرة في السوق المصري، سواء الشاي أو الزيت أو الأزر أو المكرونة أو السكر.

وتابع "الدجوي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، أن الشاي متوفرة بكثرة في كل المخازن التابعة للشركة المصرية، مضيفًا أن هناك أكثر من 100 نوع شاي في مصر، وكل الاصناف متوفرة بكثرة في أسواق الجملة والمحال.

وعن تصريح أحد الشركات الكبرى بعدم توفر مخزون من الشاي إلا بمدة شهر واحد، قال:" البضائع بالكامل متوفرة، ولو في بعض الشركات لديها مشاكل في الدولار الجمركي أو طريقة الشحن، فهذا يعتبر قصة تنظيمية، ولم يصل إلينا منشور من هذه الشركة حتى الآن".

طلب زوجة لزوجها في بيت الطاعة

قال محمود البدوي المحامي بالنقض، إن قضية طلب زوجة لزوجها في بيت الطاعة والتى تم تداولها مؤخرا ليس لها سند شرعي أو قانوني، لأن القانون تحدث عن النشوذ إذا امتنعت الزوجة عن زوجها.

وأشار البدوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج "رأي عام"، عبر فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، إلى أنه لا يوجد في الشرع أو القانون ما يعرف بنشوذ الزوج، لافتا إلى أن الزوج الممتنع عن الإنفاق على زوجته أو أولاده تملك الزوجة رفع دعوى للحصول على نفقه لها ونفقه لأولادها، كما تملك الزوجة خلع زوجها والطلاق للضرر.

وأوضح المحامي بالنقض، أنه لا يوجد ما يسمى إنذار بالنشوذ للزوج، منوها بأن البعض فسر آية النشوذ بشكل خاطئ.