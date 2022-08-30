الأرصاد عن طقس اليوم: حار نهارا معتدل ليلا وأمطار خفيفة جنوبا

كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 30 من أغسطس لعام 2022، مؤكدة أنه يسود البلاد طقس حار نهارا معتدل ليلا، بجانب أمطار خفيفة جنوبا.

طقس حار نهارا

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

شديد الحرارة جنوبا

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه يسود البلاد طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معلنة أنه يكون الطقس معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

ومن جهتها قالت الأرصاد الجوية أنه يسود اليوم طقس مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

نشاط رياح وأمطار خفيفة

ويشهد الثلاثاء نشاط رياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا، مع وجود فرص أمطار خفيفة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ورمال مثارة.

درجات الحرارة المحسوسة الثلاثاء

القاهرة 36 درجة

الإسكندرية 34 درجة

مطروح 33 درجة

سوهاج 43 درجة

قنا 44 درجة

أسوان المحسوسة 45 درجة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

العظمى الصغرى

القاهرة 34 24

الإسكندرية 31 24

وادي النطرون 33 25

طنطا 33 25

شبين الكوم 34 25

دمنهور 33 24

بلطيم 32 24

مطروح 30 23

السلوم 31 23

سيوة 38 23

بورسعيد 31 25

دمياط 30 25

الزقازيق 34 25

المنصورة 34 26

الإسماعيلية 35 23

السويس 35 24

العريش 31 24

رفح 31 24

رأس سدر 38 26

نخل 37 21

نويبع 40 27

طابا 39 26

كاترين 36 20

الطور 34 27

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 38 28

الفيوم 35 24

بني سويف 36 23

المنيا 37 23

أسيوط 37 24

سوهاج 41 26

قنا 43 27

الأقصر 43 28

أسوان 43 29

إدفو 43 29

أبوسمبل 42 28

الوادي الجديد 41 26

شلاتين 39 28

أبو رماد 38 28

حلايب 36 27

رأس حدربة 36 27