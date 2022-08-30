ملف شامل عن حفل جائزة الكرة الذهبية 2022 وأبرز المرشحين

يترقب جماهير كرة القدم حول العالم، حفل الكرة الذهبية 2022، من أجل معرفة أفضل لاعب في العالم لهذا العام، التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.



موعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2022



ومن المقرر أن يقام حفل الكرة الذهبية 2022، يوم الإثنين الموافق السابع عشر من شهر أكتوبر المقبل، في مسرح دو شاتليه الشهير في العاصمة الفرنسية باريس، وفقًا لما أعلنت عنه مجلة "فرانس فوتبول" في وقت سابق.



وتم تقديم موعد الحفل هذا العام ليُقام في أكتوبر بدلًا من نوفمبر، قبل انطلاق كأس العالم قطر 2022.



ويعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي، هو الأكثر فوزّا بجائزة الكرة الذهبية بـ7 ألقاب، ويليه البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ5 ألقاب.



القنوات الناقلة لحفل جائزة الكرة الذهبية 2022



وحتى الآن لم تعلن قناة بي إن سبورتس القطرية، عن نقل حفل الكرة الذهبية 2022، خاصة وأنها كانت الناقل الحصري للنسخ الماضية.



ومن المقرر أن تقوم مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية بنقل بث مباشر لحفل الكرة الذهبية عبر موقعها الرسمي.



قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2022



كريم بنزيما -ريال مدريد- فرنسا

روبرت ليفاندوفسكي- برشلونة- بولندا

فابينيو- ليفربول- البرازيل

فيل فودين -مانشستر سيتي- إنجلترا

داروين نونيز- ليفربول- أوروجواي

هاري كين - توتنهام - إنجلترا

مايك مينيان - ميلان- فرنسا

كاسيميرو- ريال مدريد- البرازيل

رياض محرز- مانشستر سيتي- الجزائر

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد- البرازيل

لويس دياز- ليفربول- كولومبيا

سون هيونج مين- توتنهام- كوريا الجنوبية

ترنت آرنولد- ليفربول-إنجلترا

تيبو كورتوا- ريال مدريد- بلجيكا

محمد صلاح- ليفربول- مصر

كريستوفر نكونكو- لايبزيج- فرنسا

يوشوا كيميش- بايرن ميونخ- ألمانيا

رافاييل لياو- ميلان- البرتغال

كيفين دي بروينه- مانشستر سيتي- بلجيكا

سيباستيان هالير- بوروسيا دورتموند- كوت ديفوار

لوكا مودريتش- ريال مدريد- كرواتيا

كريستيانو رونالدو- مانشستر يونايتد- البرتغال

أنطونيو روديجر- ريال مدريد- ألمانيا

دوشان فلاهوفيتش- يوفنتوس- صربيا

فيرجيل فان دايك- ليفربول- هولندا

جواو كانسيلو- مانشستر سيتي- البرتغال

كيليان مبابي- باريس سان جيرمان- فرنسا

إرلينج هالاند- مانشستر سيتي- النرويج

