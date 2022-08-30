وزارة الهجرة تشارك في "ملتقى شباب العاصمة الإدارية الجديدة"

شاركت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الاثنين، في فعاليات النسخة الأولى من ملتقى شباب العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يعقد برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتنظمه وزارة الشباب والرياضة، بحضور نحو 1500 من ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة.

ووجهت “جندي”، بعرض أبرز الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال الأعوام السبع الماضية، ومن بينها المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" والتي أطلقت لمواجهة الهجرة غير الشرعية، والمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" والتي أطلقت لربط أولادنا بالخارج بهويتهم وتاريخهم.

ويأتي مركز وزارة الهجرة للحوار لشئون المصريين بالخارج "ميدسي" ضمن الملفات التي تعرضها الوزارة في الملتقى، لتسليط الضوء على جهود التواصل مع طلابنا الدارسين بالخارج، بجانب عروض توضيحية لأبرز جهود الوزارة في ملفات التواصل مع المصريين بالخارج، على اختلاف شرائحهم وتخصصاتهم.

وتعد مشاركة وزارة الهجرة في الملتقى حرصًا منها على التشارك والتواصل مع شباب الوزارات المختلفة وأجهزة الدولة، وإيمانًا منها بأهمية تبادل الأفكار والرؤى بين الشباب، بجانب المشاركة في مختلف النقاشات التي تعرض استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

ويتمثل الهدف الرئيس من تنظيم الملتقى في مواكبة التغيرات ورسم خارطة طريق لمستقبلٍ مستدامٍ وبناء جيلٍ قادرٍ علي التغير لرفعة الوطن وريادته. ويمثل الملتقى فرصة حقيقية لتبادل الرؤى والخبرات والأفكار البنّاءة وتعزيز مشاركة الشباب باعتبارهم قادة المستقبل ولما لهم من دور فعّال في بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية الشاملة.

ويشارك بالملتقى 1500 من الشباب من 26 وزارة وهيئة، بالإضافة إلى عددٍ كبيرٍ من الإعلاميين والصحفيين والشخصيات العامة وممثلي المؤسسات والجهات المانحة الدولية والمحلية والشركاء.

وتتضمن أجندة الملتقى عددًا من الفعاليات منها زيارة الحي الحكومي ومسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح ومعرض المنتجات الوزارية لعرض برامج كل وزارة وأنشطتها وخدماتها، ولقاء بين المشاركين يتضمن عرض فيديو توضيحي لكل وزارة ومقترحات وتوصيات لبرامج وأنشطة مشتركة، بالإضافة إلى جلسة افتتاحية عن العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة كبار رجال الدولة والوزراء والشخصيات المرموقة.

ويعد ملتقى شباب العاصمة الإدارية الجديدة يعد أول تجمع حكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة على مستوى الوزارات، لمواكبة متغيرات الجمهورية الجديدة ورسم خارطة الطريق لمستقبل مستدام لجيل قادر على التغير لرفعة وريادة الوطن.